В онкодиспансерах Ростовской области не хватает квалифицированных кадров

За последние 10 лет произошло снижение уровня смертности от онкозаболеваний, утверждают представители Минздрава. При этом очереди в медицинских центрах говорят о том, что острота проблемы не уменьшается.1 февраля ростовчане в рамках Всемирного дня борьбы с онкологическими заболеваниями смогут получить консультации врачей и пройти экспресс-обследование. Об этом сообщает сайт администрации донской столицы. Представители администрации утверждают, что управление здравоохранения Ростова уделяет особое внимание раннему выявлению онкологических заболеваний.— В структуре всех поликлиник функционируют кабинеты онкологов, которые ежегодно выполняют более 72 тысяч консультаций. Увеличено количество анализов на онкомаркеры. Проводятся выездные акции на предприятиях и в организациях города. Все это позволило за последние 2 года улучшить выявляемость злокачественных новообразований на 1-2 стадии на 3,8%, — рапортует начальник управления здравоохранения донской столицы Надежда Левицкая.По словам чиновницы, все выглядит просто прекрасно, тем более что в июне 2019 года правительство утвердило региональную программу «Борьба с онкологическими заболеваниями» и, как утверждают управленцы, за последние 10 лет произошло снижение уровня смертности от онкозаболеваний в регионе — примерно на 20% по стандартизированному показателю.При этом врачи, непосредственно работающие с пациентами, утверждают, что количество онкодиспансеров и их ресурсная база недостаточны для региона. В частности, не все учреждения оснащены необходимой техникой и не везде есть возможность обеспечить комфортные условия для пребывания пациентов, пишет «Регнум». Дефицит врачей-онкологов — также в списке проблем. Для их решения региону нужны не только лекарства и больницы с современным оборудованием, но и хорошие реабилитационные центры и хосписы. В первую очередь, конечно, страдают те, кто нуждается в срочном лечении.