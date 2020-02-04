Специалисты рассказали, на какие болезни указывает бледная кожа
Если стали все чаще замечать у себя бледную кожу, не игнорируйте этот знак. Специалист напоминают, что бледность кожи может указывать на скрытые болезни.
Бледная кожа может быть признаком анемии. В этом случае также наблюдаются дополнительные симптомы - усталость, слабость, ощущение нехватки воздуха. Анемию способны провоцировать менструации, язвы кишечника, геморрой.
Иногда бледность говорит о вегетососудистой дистонии. Страдающие ею также испытывают головокружение, боли в сердце, повышенную тревожность или панику, жалуются на постоянно мерзнущие конечности. Дистония развивается из-за сбоя в работе вегетативной нервной системы. Она способна приводить к проблемам с сердечно-сосудистой системой, желудком, психикой.
Когда, помимо бледности, наблюдаются припухлости под глазами, отеки, белые пятна на коже, это указывает на болезни почек.
Одно из самых опасных для жизни состояний, сепсис, тоже проявляет себя через внезапно побледневшую кожу. При этом наблюдается и высокая температура.
Бледность кожи, которую сопровождают испарина и боль в животе, - возможное указание на язву желудка или аппендицит. Об этом специалисты рассказали на портале «Рамблер/доктор».
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие опасные нарушения скрываются за кровоточивостью десен.
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