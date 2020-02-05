Пять натуральных средств, борющихся с ожирением печени
Существуют натуральные, природные средства, которые помогают лечить заболевания печени. С ожирением органа эффективно борются витамин С, глутатион, куркумин и другие естественные вещества, найти которые можно в продуктах.
Поддерживать печень очень важно, от нее зависит много важных функций в организме, - прежде всего, нейтрализация и выведение токсинов, шлаков. Также печень отвечает за выработку желчи, необходимую для переваривания жира. Нарушения в ее работе ведут к накоплению жира в печеночных тканях.
В наши дни неалкогольной жировой болезнью печени страдают многие люди (в США, где ведется статистика, - до 40% населения). Но об этом нарушении можно не догадываться - симптомы на начальных стадиях бывают легкими, почти незаметными. Если же ожирение печени не лечить, оно может перейти в более серьезное состояние, неалкогольный стеатогепатит, который вызывает рубцевание, печеночную недостаточность, рак органа.
По данным издания Nutrients.News, ряд натуральных средств эффективен в борьбе с ожирением печени.
Силимарин. Активное вещество расторопши способствует детоксу печени, уменьшает окислительное повреждение, вызванное свободными радикалами, борется с воспалением. Исследования показали, что силимарин регулирует жировой обмен, снижает рост раковых клеток, увеличивает выживаемость у людей с онкологическим диагнозом печени. Данное натуральное средство также борется с резистентность к инсулину, помогая предотвратить диабет, угрожающий ее здоровью, обладает свойством обращать вспять ущерб, вызванный употреблением алкоголя.
Куркумин. Исследования показали, что компонент куркумы уменьшает количество жиров и воспалений в печени, способствует выработке желчи и очищению.
Витамин С. Являясь мощным антиоксидантом, усиливает иммунную систему, защищает печень от повреждений, вызванных свободными радикалами, помогает уменьшить накопленный жир. Лучшие источники этого натурального средства, борющегося с ожирением печени, - разные виды капусты, цитрусовые, киви, перец, картофель, томаты, хурма.
Глутатион. Основной антиоксидант в организме, главный борец с токсинами. Но его уровень снижается с возрастом и при хронических заболеваниях. Увеличить содержание вещества помогает употребление продуктов с высокой концентрацией аминокислот цистеина, глицина и глутаминовой кислоты, являющихся строительными блоками глутатиона. К ним относятся спаржа, авокадо, брокколи, брюссельская капуста, яйца, чеснок, зеленый чай, шпинат.
Альфа-липоевая кислота. Водорастворимое витаминоподобное соединение усиливает действие глутатиона, способствуя лучшей нейтрализации и удалению токсичных тяжелых металлов. Также данное средство может уменьшить рубцы, связанные с повреждением печени. Его лучшим источником является говядина, предпочитать следует нежирные сорта.
Ранее портал MedikForum.ru писал о признаках, указывающих на «загрязнение» печени и необходимость ее детокса.
Оставить комментарий