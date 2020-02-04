Вернувшиеся: в Ростове-на-Дону под контролем медиков находятся 23 человека, прибывших из Китая
В Россию начали возвращаться с каникул студенты из Поднебесной.
Под постоянным медицинским наблюдением по коронавирусу в Ростове-на-Дону находятся 23 человека, вернувшиеся недавно из Китая.
«Также прибывают студенты ростовских вузов, которые проживают в Китае. Всех проверяем, сотрудники поликлиник выходят на дом, измеряют температуру. На данный момент в Ростове нет ни одного подтвержденного случая коронавируса», — сообщила руководитель управления здравоохранения Ростова Надежда Левицкая.
Ранее подозрение на коронавирус вызвал студент из Китая, обратившийся за помощью в больницу. Ростовские власти опровергли информацию о выявленном у него случае пневмонии. В управлении здравоохранения рассказали, что у студента из Китая была «небольшая температура», его отправили в ЦГБ, лабораторно наличие вируса не подтвердилось.
Власти донского региона проводят комплекс мер по защите от нового вируса. В частности, в аэропорту «Платов» проводится бактерицидная обработка воздуха, выработаны правила противоэпидемических мероприятий рейсов из КНР и Таиланда. Также в Ростовской области работает «горячая линия» регионального управления Роспотребнадзора. Кроме того, были отменены прямые рейсы из Ростова в Китай.
По данным на 4 февраля 2020 года всего в мире зафиксировано 20,6 тыс. случаев заражения вирусом 2019-nCoV — из них смертельными оказались 427. В пресс-службе китайского МИДа назвали очень низким процент смертности от коронавируса - 2,1%. Это ниже, чем от ОРВИ, вируса респираторного синдрома (MERS) и Эбола. По заявлению представителей МИДа Китая, в стране полностью уверены в победе над заболеванием.
В России пока что было зафиксировано два случая заражения — в Забайкальском крае (заболевший идет на поправку) и Тюменской области (заболевание протекает в легкой форме). Ранее было принято решение о прекращении железнодорожного сообщения с Китаем и эвакуации россиян с территории этой страны — после прибытия их помещают в карантин на 14 дней.
В минувшие в выходные дни в мессенджерах Ростова-на-Дону стала распространяться информация о том, что студента из Китая на скорой помощи привезли в больницу, и врачи подтвердили диагноз коронавирус. В сети даже появилась аудиозапись, где женский голос рассказывает о некоем студенте из Китая, которого госпитализировали в ЦГБ. До этого он, якобы, давно не появлялся в университете, прилетел из Китая и направился в вуз, где устроил скандал по поводу того, что его не пускают.
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