Регулярное употребление молока может привести к увеличению риска перелома костей
Шведские ученые утверждают, что молоко не укрепляет костную ткань, а ослабляет.
За два десятка лет шведские ученые обследовали 45 000 представителей мужского и 60 000 представительниц женского пола, доказав, что регулярное употребление молока не привело к снижению риска перелома костей. Более того, женщины, которые выпивали в день 3 стакана молока, страдали от переломов чаще, чем те, которые выпивали в день не более 1 стакана. Как показала статистика, у лиц, регулярно употребляющих в пищу молоко, на 60% повышается риск перелома бедренных костей и на 16% – любых других костей скелета.
При этом у людей, регулярно употребляющих молоко, повышается риск смертности. У мужчин этот риск повышается на 3%, а у женщин вообще у женщин – на все 15%!
В организме любителей молока исследователи выявили гораздо больше биомаркеров воспаления. Ученые пришли к выводу, что всему виной высокий уровень в молоке сахаров, таких как глюкоза и галактоза. А ведь ученые давно связывают D-галактозу с сокращением продолжительности жизни, с окислительным напряжением, хроническим воспалением, нейродегенерацией и изменениями в генах. Условием для такого состояния становится употребление молока по 1-2 стакана в день на протяжении 5 лет.
Безусловно, молоко славится содержанием кальция, однако слишком много кальция наоборот, серьезно ослабляет костную систему. Но существуют продукты, которые делают наши кости крепкими.
1. Кефир и йогурты
Проведенный эксперимент показал, что благотворное воздействие на костную ткань оказывают кисломолочные продукты. Женщины, регулярно употребляющие кисломолочные продукты взамен молока, наоборот, сократили вероятность перелома костей на 10% , да к тому же снизили риск смертности на 15%. В этом плане полезно употреблять йогурты, кефир, ряженку и сметану. В дополнение ко всему доказана связь кисломолочных продуктов со снижением окислительного стресса в организме.
2. Сыр
Обратить внимание стоит и на молочные продукты, которые подвергаются ферментации, в частности, на сыры. Эти продукты богаты витамином K2 – компонентом, имеющим большое значение для укрепления костей. Сыр снижает риск смертности и устраняет прочие негативные влияния на организм. Правда на пользу пойдут лишь натуральные сыры (Колби, Чеддер, Бри или Грюйер), тогда как соевый сыр и другие «обработанные» продукты не дадут положительного эффекта.
3. Натто
Это традиционное блюдо японской кухни, которое получается путем сбраживания соевых бобов, весьма популярно у жителей Азии и также славится высоким содержанием витамина K2. Исследователи отметили, что у людей, регулярно употребляющих натто, костная ткань крепче, а заживления, в случае переломов, проходят гораздо быстрее. Это подтверждают и ученые университета Токио, также обнаружившие пользу натто в предупреждении переломов костей.
4. Зеленый чай
По словам исследователей, ежедневно употребляя 3 чашки зеленого чая, можно снизить риск переломов бедер у женщин и мужчин старше 50 лет. Вероятность перелома костей в этом случае уменьшается на 30%. Более того, Техасские ученые провели собственное исследование и выяснили, что полифенолы зеленого чая улучшают здоровье костей уже после 3 месяцев регулярного применения и укрепляют мышцы после 6 месяцев.
5. Чернослив
Университет штата Флорида провел исследование плотности костной ткани у женщин в период менопаузы. 50% участников эксперимента на протяжении 12 месяцев съедали 10 сушеных ягод чернослива в день, тогда как другая половина ела сушеные яблоки. Итогом стал вывод о том, что употреблявшие чернослив люди имеют более высокую плотность кости. Этот же эксперимент подтвердил, что употребление чернослива снижает потерю костной массы.
6. Гранат
Как известно, гранат эффективно устраняет симптомы менопаузы, одним из которых как раз и является потеря костной ткани. Исследования, проведенные на крысах, чьи самки в период менопаузы теряли костную массу, показал, что добавление в корм семян и экстракта гранатового сока нормализуют этот показатель в течение 2-3 недель. Это значит, что употребление в пищу гранатов поможет человеку избежать истончения костей и переломов.
7. Апельсины
Такое заболевание, как остеопороз, нередко называют «цингой костей», а все потому, что на хрупкость костной ткани влияет недостаток витамина C. Это подтверждают и исследования, показывающие, что у женщин с нормальным уровнем витамина C в организме минеральная плотность кости гораздо выше. Для здоровья костей полезно употреблять не только апельсины, но и папайю, клубнику, сладкий перец, брюссельскую капусту, киви, дыни, ананасы и цветную капусту.
Зато умеренное употребление молока с низкой жирностью снижает риск метаболического синдрома, а также диабета второго типа и двух видов рака – колоректального и мочевого пузыря, заключили исследователи из Испании.
8. Черный тмин (калинджи)
Пряность калинджи, невероятно популярная на Востоке, славится не только своими вкусовыми качествами, но и пользой в борьбе с 100 известных заболеваний. Может помочь этот продукт и в лечении остеопороза – прогрессирующего заболевания, поражающего костную ткань.
9. Тмин
Еще 8 лет назад в США были проведены исследования, доказавшие, что регулярное добавление в пищу тмина препятствует потере плотности костной ткани. Это значит, с помощью тмина можно значительно укрепить свой скелет, предотвратив переломы и возможные заболевания.
10. Шоколад
Плотность костной ткани во многом зависит от уровня магния в организме. Этот микроэлемент просто необходим для усвоения кальция и преобразования витамина D в его активную форму. Однако с возрастом магний постепенно вымывается, что приводит к ослаблению костной ткани и увеличивает риск переломов. А ведь по статистике лишь 20% мужчин ежедневно получают необходимую норму магния с пищей. Чтобы исправить положение чаще употребляйте горький шоколад. И помните, чем выше содержание какао в шоколаде, тем больше в нем магния и меньше сахара.
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