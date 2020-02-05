Эксперты назвали 7 самых простых проверенных способов понизить давление без лекарств

«Лекарства, понижающие давление, способны вызывать побочные эффекты - судороги ног, головокружение, бессонницу. Хорошей новостью является то, что большинство людей могут понизить высокие показатели давления естественным путем без медикаментов. Здоровые изменения в образе жизни являются важной частью такой терапии», - заявил кардиолог из Texas Health Stephenville, доктор медицины Брэнди Д. Уильямс.

«Употребление шоколада, безусловно, не может быть главным методом снижения давления. Но если речь идет о ситуациях с употреблением сладкого, всегда лучше выбрать шоколад, чем кусок торта», - заметила специалист Медицинской школе Кека Университета Южной Калифорнии Вивиан Мо.

«Замена продуктов с высоким уровнем простых углеводов на соевые и нежирные молочные продукты может снизить систолическое давление, если у вас гипертония или прегипертония», - сообщил эксперт.