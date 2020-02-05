Эксперты назвали 7 самых простых проверенных способов понизить давление без лекарств
По словам американских экспертов, понизить давление без лекарств могут помочь простые способы.
«Лекарства, понижающие давление, способны вызывать побочные эффекты - судороги ног, головокружение, бессонницу. Хорошей новостью является то, что большинство людей могут понизить высокие показатели давления естественным путем без медикаментов. Здоровые изменения в образе жизни являются важной частью такой терапии», - заявил кардиолог из Texas Health Stephenville, доктор медицины Брэнди Д. Уильямс.
Среди самых простых проверенных способов понизить давление без использования лекарств эксперты выделяют следующие.
Есть бананы и другие продукты с калием. Употребление богатых калием фруктов и овощей является важной частью любой программы по снижению давления, констатирует представитель Северо-Западного университета, доктор Линда Ван Хорн. Эксперт поясняет: калий побуждает почки выделять с мочой больше натрия – уменьшение его концентрации обеспечивает эффект понижения кровяного давления.
Бананы - один из лучших источников калия. Также этого минерала много в простом картофеле, помидорах, апельсиновом соке, фасоли, горохе, сухофруктах (чернослив, изюм),
Сократить потребление натрия. Эксперт-диетолог из Национального института сердца, легких и крови Ева Обарзанек утверждает: пожилые люди и люди с семейным анамнезом гипертонии более других склонны проявлять особую чувствительность к соли. Им ученый рекомендует особенно тщательно следить за содержанием натрия в упакованных, обработанных продуктах. Самым простым способом уменьшить количество поедаемой соли является отказ от такой пищи.
Употреблять темный шоколад. Продукт содержит флаванолы, способствующие понижению кровяного давления за счет расслабления сосудов. Такой простой способ как регулярное употребление темного шоколада может помочь понизить систолическое давление на 5 баллов, диастолическое - на почти 3 балла.
«Употребление шоколада, безусловно, не может быть главным методом снижения давления. Но если речь идет о ситуациях с употреблением сладкого, всегда лучше выбрать шоколад, чем кусок торта», - заметила специалист Медицинской школе Кека Университета Южной Калифорнии Вивиан Мо.
Пить каркаде. Этот способ нормализовать давление без лекарств был проверен исследователями из Университета Тафтса. Они установили: взрослые люди с умеренно высоким кровяным давлением, ежедневно выпивавшие три чашки чая из гибискуса, смогли снизить свое систолическое АД на семь пунктов за шесть недель. Такой эффект связан с действием фитохимических веществ гибискуса.
Употреблять соевые продукты. По словам профессора медицины Мэтью Дж. Будоффа, у некоторых людей употребление рафинированных углеводов провоцирует развитие воспалительных процессов, способствующих повышению кровяного давления.
«Замена продуктов с высоким уровнем простых углеводов на соевые и нежирные молочные продукты может снизить систолическое давление, если у вас гипертония или прегипертония», - сообщил эксперт.
Медленное дыхание. Реагируя на повседневное напряжение, организм производит гормоны стресса (кортизол, адреналин), повышающие частоту сердечных сокращений, сужающие сосуды, вызывающие скачки давления. Медленное глубокое дыхание эффективно помогает контролировать гормоны стресса и давление без лекарств. Попробуйте практиковать его по пять минут утром и вечером, дают совет научные работники.
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