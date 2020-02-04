Инсульт: восемь лучших продуктов для его предотвращения

«Люди, которые едят запеченную или вареную рыбу один-четыре раза в неделю, на 27% реже страдают от инсульта», - констатируют гарвардские эксперты.

«Те, кто получает наибольшее количество магния из пищи, снижает возможность мозгового удара на 13% по сравнению с теми, кто употребляет меньше этого минерала», - отмечают научные специалисты.