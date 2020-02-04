Инсульт: восемь лучших продуктов для его предотвращения
Помимо регулярных физических упражнений, помогающих предотвратить возникновение инсульта, его риск также эффективно снижают определенные продукты.
Рыба. Это один из самых лучших продуктов для предотвращения опасного нарушения работы мозга. По данным Food. News, специалистами Центра анализа рисков при Гарвардском университете был сделан вывод, что потребление любой рыбы уменьшает вероятность инсульта на 12%, а каждая дополнительная порция сокращает ее еще на 2%.
«Люди, которые едят запеченную или вареную рыбу один-четыре раза в неделю, на 27% реже страдают от инсульта», - констатируют гарвардские эксперты.
Семена тыквы. Другое исследование Гарвардского университета свидетельствует: для предотвращения инсульта необходимо потреблять достаточно магния.
«Те, кто получает наибольшее количество магния из пищи, снижает возможность мозгового удара на 13% по сравнению с теми, кто употребляет меньше этого минерала», - отмечают научные специалисты.
Семена тыквы – в списке лучших источников магния.
Фрукты и овощи. Свежие растительные продукты действенно предотвращают возникновение удара: его риск снижается на 13%. Увеличение ежедневной порции фруктов и овощей усиливает защитный эффект. Так, дополнительные 200 граммов фруктов сокращают риск уже на 32%.
Чай. Китайские ученые называют его лучшим напитком для предотвращения инсульта. Установлено: регулярное употребление чая снижает вероятность патологии на 39%. Если человек всегда предпочитает чай как напиток, его шансы пострадать становятся ниже уже на 60%.
Оливковое масло. Французские исследователи-неврологи заявили: этот продукт является одним из лучших для предотвращения мозгового удара у людей старше 65 лет – благодаря маслу его риск снижается на 41%.
Соя. Согласно исследованию, проведенному в Японии, чем чаще соя появляется в рационе питания, тем лучше защита от смертельно опасного нарушения мозгового кровообращения. Люди, которые постоянно едят данный продукт, демонстрируют на 77% более низкий риск инсульта, чем те, кто не употребляет.
Шоколад. Мета-анализ ученых Кембриджского университета показал, что какао и темный шоколад снижают возможность возникновения инсульта на 29%. Специалистами из Германии было обнаружено, что ежедневные 6 г шоколада улучшают защищенность мозга от опасного состояния на 39%.
Кофе. Корейскими специалистами было показано, что употребление четырех или более чашек кофе в день сокращает общий риск инсульта на 17%.
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