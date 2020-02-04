Назван самый опасный для здоровья алкогольный напиток

«Алкоголь — наиболее безвредная составляющая пива. Остальные минорные составляющие, придающие пиву его свойства — пенность, цвет, вкус, — крайне неполезные для здоровья человека соединения, в том числе содержащие металл кобальт», - рассказал врач-психолог, нарколог Даниил Покровский.

Так, по словам специалистов, пиво наносит организму человека наибольший вред, хотя оно и наименее крепкое. Причем, алкоголь – это наименее вредный компонент в его составе.Он отметил, что содержащиеся в пиве металлы вызывают ожирение сердца, кардиопатию. Эксперт привел в пример средневековых художников, которые работали с краской на основе кобальта. Часто они не доживали до старости, передает агентство РИА Новости.Ученые также назвали и наименее опасный алкогольный напиток – это красное сухое вино. Оно богато витаминами, микроэлементами и антиоксидантами, полезными для человека.Ранее портал «Медикфорум» перечислил несколько советов экспертов о том, как избавиться от похмелья.