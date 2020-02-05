Коронавируса в Ростове-на-Дону нет, но власти перестраховались
Угроза распространения нового опасного вируса подтолкнула руководство города к приобретению высокотехнологичного дорогостоящего аппарата, заменяющего на время функцию легких — именно этот орган поражается в первую очередь при коронавирусе.
На сегодняшний день в городе нет ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом, официально заявила начальник управления здравоохранения областного центра Надежда Левицкая. Ранее сообщалось, что под наблюдением врачей в Ростове находятся 23 человека, приехавших из Китая. Их проверили на наличие коронавируса в специально оборудованном инфекционном блоке ЦГБ. Также медики установят контроль за студентами из Китая — для них вузы Ростова продлили каникулы до 2 марта.
Угроза коронавируса стала толчком к приобретению для города еще одного аппарата для экстракорпоральной мембранной оксигенации — сейчас в Ростове их два и оба находятся в областной больнице. Они используются при трансплантологии и при открытых операциях на сердце.
Левицкая сообщила, что коронавирусная инфекция молниеносно поражает легкие человека, а аппарат ЭКМО — это искусственные легкие. Важность такого приобретения подтвердил и глава города Алексей Логвиненко: «Если губернатор и эксперты поставили задачу приобрести аппарат, то мы должны его приобрести. Иного пути, как сделать это, у нас нет».
Аппараты искусственной вентиляции легких не всегда позволяют обеспечить уровень насыщения крови кислородом, необходимый при серьезном поражении легких при такой болезни, как коронавирус. «А значит, теряется шанс на спасение. ЭКМО дает время на восстановление», — пояснила Надежда Левицкая. Стоимость аппарата — около семи миллионов рублей. В случае распространения в городе коронавируса одна из больниц будет полностью приспособлена под госпитализацию заболевших: «Только больница №8 на 100 коек была предусмотрена по нашему плану. Если же количество тех, кто представляет угрозу, увеличится, то мы еще освобождаем полностью больницу №4».
Кроме всего прочего Алексей Логвиненко взял под личный контроль ситуацию с медицинскими масками, он пообещал не допустить дефицита средств индивидуальной защиты в аптеках города.
Под постоянным медицинским наблюдением по коронавирусу в Ростове-на-Дону находятся 23 человека, вернувшиеся недавно из Китая.
«Также прибывают студенты ростовских вузов, которые проживают в Китае. Всех проверяем, сотрудники поликлиник выходят на дом, измеряют температуру. На данный момент в Ростове нет ни одного подтвержденного случая коронавируса», — сообщила руководитель управления здравоохранения Ростова Надежда Левицкая.
Оставить комментарий