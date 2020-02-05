Онкопатруль прошёлся по Ставрополью
МедикФорум стало известно, что в Ставропольском крае прошла профилактическая акция, которая была проведена в рамках Всемирного дня борьбы с онкологическими заболеваниями. Так в Красногвардейском районе края это мероприятие охватило около 130 человек.
4 февраля во всём мире в календаре значится как День борьбы против рака. Поэтому Ставропольский край не остался в стороне и провёл акцию «ОнкоПатруль». Она была посвящена профилактике онкологических заболеваний. Так называемый патруль Красногвардейской районной больницы посетил три населённых пункта района.
Медицинские специалисты и волонтёры побывали с миссией в посёлке Медвеженском, сёлах Ладовская Балка и Красногвардейском, где провели «Школы здоровья».
Главная задача таких выездов состоит в том, чтобы мотивировать население к ведению здорового образа жизни, бережному и ответственному отношению к собственному здоровью.
В рамках акции были затронуты вопросы профилактики онкологических заболеваний, а также своевременного, ежегодного прохождения диспансеризации, профилактических медицинских осмотров, разъяснены принципы онконастороженности при оценке состояния человеческого здоровья, сигналы онкологической тревоги.
Добровольцы и медики рассказывали, что основными причинами запущенности злокачественных новообразований являются несвоевременное обращение к врачам и скрытое течение болезни.
Сотрудник отделения медицинской профилактики постарался донести до жителей, что профилактика – наиболее целесообразная с точки зрения медицины стратегия борьбы против рака и других хронических заболеваний.
Профилактические занятия и консультации охватили почти 130 человек, 4 из которых получили направления на дообследование.
Пациенты получили памятки, буклеты и листовки, из которых можно узнать о профилактике онкологических заболеваний, а также как получить всевозможную помощь медицинских специалистов, онкологов региона.
Ранее МедикФорум сообщал, что ставропольских детей прививают против менингококковой инфекции.
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