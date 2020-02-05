Ставропольских детей прививают против менингококковой инфекции

Именно поэтому всем желающим придётся вакцинироваться за счёт личных средств.

Как удалось узнать МедикФорум, в региональное министерство здравоохранения стали поступать звонки от жителей Ставрополья с вопросами и желанием родителей привить своих детей против менингококковой инфекции.В пресс-службе ведомства рассказали, что это можно сделать в прививочном кабинете любой медицинской организации, имеющей лицензию на проведение иммунопрофилактики.Но, важно понимать, что такой вид иммунизации не включён в национальный календарь профилактических прививок.Иммунизация по эпидемическим показаниям против менингококковой инфекции населения Ставропольского края также не предусмотрена (Постановление Главного государственного санитарного врача по Ставропольскому краю от 14.11.2019 г. № 164-п «О проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям в Ставропольском крае в 2020 году»).Иммунобиологические лекарственные препараты для профилактики менингококковой инфекции можно приобрести в аптеке и предоставить в поликлинику при строгом соблюдении условий хранения и транспортировки вакцины.Тем не менее, предусмотрены случаи бесплатной вакцинации против менингококковой инфекции: по эпидемическим показаниям подлежат иммунизации дети и взрослые в очагах менингококковой инфекции, вызванной менингококками серогрупп А и С, лица, подлежащие призыву на военную службу, вакцинация проводится в эндемичных регионах, а также в случае эпидемии, вызванной менингококками серогрупп А и С.Решения о проведении профилактических прививок по эпидемическим показаниям принимает главный государственный санитарный врач субъекта Российской Федерации.Ранее МедикФорум сообщал, что жителей Ставропольского края призвали отказаться от самолечения.