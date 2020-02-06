Ученые из США: спать в комнате с открытой дверью опасно
Многие люди оставляют двери спальных комнат открытыми на ночь, однако это может представлять серьезную угрозу безопасности. Ученые из США рекомендуют не оставлять спальни открытыми во время сна, поскольку так безопаснее. Но почему?
Для лучшей вентиляции, чтобы слышать детей или домашних животных ночью, либо чувствовать себя в безопасности, - разные причины побуждают спать ночью с открытой дверью комнаты. Специалисты Института исследований безопасности (FSRI) в США советуют не делать этого.
«Опрос показал: большинство людей считают, что безопаснее спать с открытой дверью. Однако верно обратное. Открытая дверь - это опасность в случае пожара», - предостерегают ученые.
Эксперты объясняют: в случае пожара закрытая дверь может иметь большое значение для спасения жизни. Она ограничивает доступ в спальню, задерживая распространение пламени и токсичного дыма. Также это позволяет в опасной ситуации сохранять в комнате достаточное содержание кислорода, мешает температуре поднимается слишком сильно.
По данным института безопасности, в последние годы в среднем у людей остается всего три минуты, чтобы защититься от последствий пожара в доме - это значительно меньше, чем 10 лет назад.
Ученые связывают данную особенность с более широким использованием пластмасс в строительстве домов, мебели, декоративных элементах интерьера. Легковоспламеняющиеся материалы обеспечивают более быстрое распространение огня, что в опасных обстоятельствах резко увеличивает вероятность гибели.
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