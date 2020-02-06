Ученые из США: спать в комнате с открытой дверью опасно

«Опрос показал: большинство людей считают, что безопаснее спать с открытой дверью. Однако верно обратное. Открытая дверь - это опасность в случае пожара», - предостерегают ученые.

Для лучшей вентиляции, чтобы слышать детей или домашних животных ночью, либо чувствовать себя в безопасности, - разные причины побуждают спать ночью с открытой дверью комнаты. Специалисты Института исследований безопасности (FSRI) в США советуют не делать этого.Эксперты объясняют: в случае пожара закрытая дверь может иметь большое значение для спасения жизни. Она ограничивает доступ в спальню, задерживая распространение пламени и токсичного дыма. Также это позволяет в опасной ситуации сохранять в комнате достаточное содержание кислорода, мешает температуре поднимается слишком сильно.По данным института безопасности, в последние годы в среднем у людей остается всего три минуты, чтобы защититься от последствий пожара в доме - это значительно меньше, чем 10 лет назад.Ученые связывают данную особенность с более широким использованием пластмасс в строительстве домов, мебели, декоративных элементах интерьера. Легковоспламеняющиеся материалы обеспечивают более быстрое распространение огня, что в опасных обстоятельствах резко увеличивает вероятность гибели.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему может быть опасно мочиться под душем.