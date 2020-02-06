Немецкий онколог рассказал о главных симптомах рака яичка
Рак яичка является наиболее распространенной злокачественной опухолью среди молодых мужчин. Почему не существует профилактики этого заболевания, какие симптомы нужно искать и кто особенно подвержен риску, рассказывает немецкий онколог.
Большинство людей думают, что риск онкологии увеличивается в преклонном возрасте. С раком яичек все по-другому. Возраст появления составляет от 28 до 35 лет. Он поражает мужчин, которые собираются строить свою жизнь, карьеру, заводить семью.
"Чтобы объяснить текущее увеличение числа случаев рака яичка, нам нужно отмотать пленку на 30 лет - столько времени требуется для развития этой формы рака», - говорит Марк Шрэдер, главный уролог в Helios Klinikum Berlin-Buch и глава центра рака яичка. Еще до родов, в матке, определяется, будет ли у этого мальчика рак яичка или нет".Если мужчины заболевают, это не и-за курения или любви к велосипеду. Профилактика рака яичка для мужчин невозможна.
Факторы риска1. История семьи: если заболевание было у близких родственников, то риск возрастает в 15 раз.
2. Опущенные яички являются косвенным показателем. Если яичко не опускается в мошонку после рождения, а остается в паху, риск выше в 20 раз.
Симптомы
- Ощутимые изменения в яичках, обычно безболезненные.
- Увеличение в размерах.
- Ощущение тяжести.
«Когда одно яичко отличается от второго, это вероятность опухоли», - предупреждает Марк Шредер.
В случае обнаружения, необходимо срочно записаться к врачу-урологу.
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