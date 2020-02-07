Медики сформулировали восемь утренних правил для регулярного туалета без запоров

«Здоровый кишечник в это время особенно активен, старается избавиться от переваренной пищи. Чтобы наладить привычку регулярного туалета без запоров, следует ежедневно придерживаться определенных правил», - отмечают эксперты.

«Кишечнику для нормальной работы требуется в среднем 1-2 литра воды в день. Ее недостаточное потребление способствует запорам», - предупреждают специалисты.