Медики сформулировали восемь утренних правил для регулярного туалета без запоров
Если человек регулярно посещает туалет по утрам, не страдая запорами, - его пищеварение идеально. Медики сформулировали несколько правил, улучшающих работу кишечника по очищению организма.
На привычку посещать туалет для дефекации влияют многие факторы – например, кроме питания, важную роль играет жизненный ритм человека. По словам медиков, утро вскоре после пробуждения – это самое лучшее время для посещения туалета.
«Здоровый кишечник в это время особенно активен, старается избавиться от переваренной пищи. Чтобы наладить привычку регулярного туалета без запоров, следует ежедневно придерживаться определенных правил», - отмечают эксперты.
Следующие утренние ритуалы они рекомендуют сделать обязательными.
Пить воду сразу после пробуждения. Для регулярной дефекации полезно выпивать большой стакан теплой воды. Если желудок позволяет, в нее нужно добавить немного лимонного сока – он стимулирует синтез улучшающих пищеварение ферментов.
«Кишечнику для нормальной работы требуется в среднем 1-2 литра воды в день. Ее недостаточное потребление способствует запорам», - предупреждают специалисты.
Чашка кофе или чая по утрам. Кофеин также стимулирует пищеварение, обменные процессы, что способствует регулярному туалету без запоров. В качестве альтернативы кофе подходит теплый фенхелевый или ромашковый чай – они хорошо влияют на работу кишечника.
Дыхательные упражнения. Дают эффект естественного массажа, активизирующего деятельность пищеварительного тракта.
Массаж. Возьмите за правило выполнять утром мягкий массаж брюшной стенки. Он не даст кишечнику лениться.
Клетчатка на завтрак. Утренняя овсяная каша с фруктами или сухофруктами обеспечит организмклетчаткой, которую охотно потребляют полезные кишечные бактерии. В результате стул размягчается, опорожнение становится регулярным, без запоров.
Избегать стрессов. Одно из важных правил для регулярного утреннего туалета – подготовка организма к очищению должно проходить в спокойной обстановке, это необходимо для активации перистальтики.
Правильная поза в туалете. Сидеть на унитазе как на стуле – неправильно, для дефекации данная поза неестественна. Под ноги нужно ставить скамейку, специальную подставку, тогда прямая кишка выравнивается, прохождение масс облегчается, орган лучше очищается.
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