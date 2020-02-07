Жителей Таганрога проконсультирует уролог из областного консультативно-диагностического центра
Опытный врач выявит показания для дальнейшего обследования и лечения.
У жителей Таганрога Ростовской области появилась возможность попасть на консультацию к специалисту Областного консультативно-диагностического центра, не покидая город. Врач-уролог будет принимать 15 февраля, в субботу, в городском Диагностическом центре.
Для консультации пациентам рекомендуется принести с собой паспорт, полис и уже имеющиеся медицинские исследования: общий анализ крови, общий анализ мочи, УЗИ мочеполовой системы, креатинин, мочевина, глюкоза крови, для мужчин старше 45 лет — анализ крови на ПСА. Контактный телефон: 8-951-539-05-99 (с понедельника по пятницу, с 15:00 до 16:00).
На консультации при наличии показаний врач разработает план дообследования в ГАУ РО «ОКДЦ», после чего будет определена дальнейшая тактика ведения пациента.
Отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения РХМДЛ Областного консультативно-диагностического центра оснащено современным оборудованием. Оно позволяет проводить органосохраняющие операции в онкоурологии, а также оперативные вмешательства с применением новейших лазерных технологий.
Выезды специалистов Областного консультативно-диагностического центра в областные медучреждения проводятся регулярно.
Областной консультативно-диагностический центр (далее – ОКДЦ) был организован в 1995 году. Это медицинское учреждение, репутация которого формировалась многими годами труда профессионального коллектива, вызывает доверие пациентов и является одним из ведущих в системе здравоохранения Южного федерального округа.
Деятельность центра базируется на незыблемых принципах: инвестиции в развитие и модернизацию, инновации и внедрение новых медицинских технологий, развитие инфраструктуры, совершенствование институтов управления учреждением и создание сплоченной команды инициативных и высокопрофессиональных специалистов.
Коллектив ОКДЦ - это клинические врачи, специалисты функциональной, ультразвуковой и лабораторной диагностики, рентгенологи, эндоскописты, в числе которых 10 отличников здравоохранения, 6 заслуженных врачей Российской Федерации, 15 кандидатов медицинских наук, 3 кандидата биологических наук.
Принципы «доказательной медицины», заложенные в основу работы ОКДЦ, требуют чтобы любой диагноз был поставлен только исходя из результатов «доказательных» исследований. Центр оснащен самым высокотехнологичным и современным оборудованием: цифровым двухэнергетическим рентгеновским остеоденситометром, 64-срезовым компьютерным томографом, трехтесловым магнитно-резонансным томографом, аппаратами УЗИ-диагностики экспертного класса, видеоинформационными эндоскопическими системами EVIS EXERA с возможностью 115-кратного цифрового увеличения для выполнения диагностических и лечебных гастроскопий, колоноскопий, бронхоскопий и другим уникальным оборудованием.
Новейшая диагностическая аппаратура экспертного класса позволяет выявлять самые сложные заболевания на ранних стадиях и определять тактику лечения, а своевременная и качественная диагностика - залог успешного лечения.
Ранее глава донского минздрава Татьяна Быковская поясняла, что выездные бригады специалистов областных лечебных учреждений регулярно проводят выезды, консультации и осмотры жителей области на базе центральных районных больниц. Все это делается прежде всего для повышения доступности качественной специализированной медицинской помощи населению.
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