Рак кишечника распространился на яички
Опухоль кишечника у мужчины перешла на яички по каналу, поврежденному за 20 лет до этого. Будучи молодым человеком мужчина получил удар в пах от осла.
53-летний пациент из штата Айова столкнулся с переходом опухоли из кишечника в яички, что встречается в медицине довольно редко. Врачей заинтересовало, как такое могло произойти, они подробно расспросили пациента. Оказалось, что за 20 лет до этого пациент получил удар в пах копытом осла, и в районе яичек появилось уплотнение. Долгие годы оно никак себя не проявляло, но потом начало быстро расти. Опухоль поразила эпидидимис (придаток яичка) - трубку, по которой сперматозоиды транспортируются из яичек. Пациенту пришлось удалить одно яичко хирургическим путем, когда он проходил через химиотерапию при лечении рака кишечника.
Для злокачественных новообразований кишечника нормально распространяться по организму через лимфатические узлы - часть иммунной системы. Но подобной переход рака из кишечника в яички в медицинской литературе описывался не более 5 раз. Теперь журнал BMJ Case Reports опубликовал новую историю болезни. Лечащим врачом мужчины стал уролог доктор Моше Валд (Moshe Wald).
"Обычно на яички переходит рак желудка и других пищеварительных органов, но не кишечника, - говорит врач. - Посттравматические изменения после удара ослиным копытом в пах возможны для лимфатической системы. Пациент восстановился после операции, он продолжил лечение метастатического рака кишечника в соответствии с составленным планом". (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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