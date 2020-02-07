Омега-3 помогает в борьбе с депрессией - исследование
Эксперты утверждают, что определенные типы омега-3 жирных кислот, в частности докозагексаеновая кислота (ДГК) и эйкозапентаеновая кислота (ЭПК), обладают наилучшим потенциалом, чтобы помочь людям с депрессией. Мозгу нужны Омега-3 жирные кислоты, чтобы нормально функционировать.
«Несмотря на значительный прогресс в нейробиологии за последние два десятилетия, депрессию трудно лечить», - сказал ведущий автор Франсуа Лесперанс. - Многие из методов лечения не были адекватно оценены. Было важно рассмотреть эффективность Омега-3, одного из самых популярных альтернативных подходов».
В рандомизированном двойном слепом исследовании, ученые привлекли 432 участника с депрессией. В течение восьми недель половина участников принимала три капсулы добавок с рыбьим жиром и высокими дозами Омега-3. Контрольная группа - три идентичных плацебо-капсулы, заполненных подсолнечным маслом.
РезультатыУченые обнаружили, что добавки помогли уменьшить депрессивные симптомы у пациентов с диагнозом депрессия. При этом, на пациентов без сопутствующих тревожных расстройств омега-3 воздействовали эффективнее.
Это подтвердило данные другого эксперимента опубликованном в журнале CNS Neuroscience and Therapeutics. Там Омега-3 использовалось для лечения трех различных типов депрессии: тяжелая депрессия у детей, биполярная депрессия и большая депрессия у взрослых. Ученые отметили, что большинство участников, которые принимали EPA по всем типам, показали значительное улучшение, по сравнению с теми, кто принимал плацебо.
Напомним, что Омега-3 содержится в жирной рыбе холодных северных морей.
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