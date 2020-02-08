Почему возникает вздутие живота? Объясняет профессор Томас Фрилинг

«Но есть большие индивидуальные различия», - говорит профессор, гастроэнтеролог, директор медицинской клиники II в клинике Гелиос в Крефельде Томас Фрилинг. - Это зависит от питания и пищеварения. Те, кто потребляет много клетчатки, в среднем более подвержены вздутию живота. Или если вы едите очень быстро, вы глотаете воздух».

Опасные симптомы

"Это сигналы тревоги», - говорит Фрилинг. - Они могут указывать на злокачественное заболевание".

Непереносимость

"Врач может определить такую непереносимость с специального помощью теста", - говорит Фрилинг. - Заменитель сахара сорбитол часто вызывает проблемы с пищеварением".

Что делать?

«Важно никогда не делать это самостоятельно, а соблюдать диету в течение ограниченного времени под наблюдением врача», - говорит эксперт.