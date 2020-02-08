Почему возникает вздутие живота? Объясняет профессор Томас Фрилинг
Вздутие живота раздражает, часто смущает. Профессор Томас Фрилинг рассказывает, почему возникает вздутие живота, и что с ним делать.
Все знакомо чувство вздутия живота - человек выпускает воздух из кишечника до 14 раз в день.
«Но есть большие индивидуальные различия», - говорит профессор, гастроэнтеролог, директор медицинской клиники II в клинике Гелиос в Крефельде Томас Фрилинг. - Это зависит от питания и пищеварения. Те, кто потребляет много клетчатки, в среднем более подвержены вздутию живота. Или если вы едите очень быстро, вы глотаете воздух».
Опасные симптомыВздутие живота не всегда бывает безвредным: если оно возникает вместе с кровью в стуле, изменениями в стуле, развивается внезапно, сопровождается потерей веса или небольшая температурой, обязательно обратитесь к врачу.
"Это сигналы тревоги», - говорит Фрилинг. - Они могут указывать на злокачественное заболевание".
НепереносимостьЭто вероятней является причиной постоянного вздутия живота. Непереносимость молочного сахара и фруктозы встречается особенно часто.
"Врач может определить такую непереносимость с специального помощью теста", - говорит Фрилинг. - Заменитель сахара сорбитол часто вызывает проблемы с пищеварением".
Что делать?Избегать простых и сложных сахаров, спиртов, которые содержатся во пищевых продуктах. Есть риск дефицита питательных веществ, если заниматься самодеятельностью.
«Важно никогда не делать это самостоятельно, а соблюдать диету в течение ограниченного времени под наблюдением врача», - говорит эксперт.Многие пытаются бороться с вздутием живота, принимая пробиотики. По словам Фрилинга, влияние пробиотиков, особенно на метеоризм, недостаточно изучено.
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