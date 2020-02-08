6 признаков, что ваша щитовидная железа плохо работает
Насколько важна щитовидная железа для организма, мы понимаем, когда маленький орган начинает плохо работать. Последствия варьируются от кудрявых волос до бесплодия.
Во многих случаях изменение настолько мало, что не вызывает никаких нареканий. Плохая работа щитовидной железы часто возникают на этапах жизни, когда уровень гормонов изменяется - во время полового созревания, беременности, менопаузы.
Симптомы сбоя щитовидной железы настолько разнообразны и неспецифичны, что похожи на другие заболевания. Вряд ли найдется «типичная щитовидная железа».
Симптомы плохой работы щитовидной железы
Зоб
"Если запас йода слишком мал, щитовидная железа пытается вывести его из крови как можно больше за счет увеличения в размерах - возникает зоб. Это единственных очевидной симптом нездоровой щитовидки", - пишет издание Focus.
Усталость или повышенная энергияЗаболевания щитовидной железы могут оказывать заметное влияние на уровень энергии и настроение. Плохая работа приводит к тому, что люди чувствуют усталость, вялость и недостаток энергии. Концентрация, производительность, либидо снижаются. Сердцебиение замедляется. Может развиться депрессия.
Сверхактивная щитовидка приводит к нарушениям сна, нервозности и раздражительности. Беспокойство, тахикардия и перепады настроения являются симптомами. заболевания щитовидной железы.
Восприятие температурыДля людей с недостаточной функцией характерно, что им всегда холодно, они дрожат, быстро замерзают. Гиперфункция имеет противоположный эффект: больные с трудом переносят жару, быстро потеют.
Изменение весаЕсли вес тела увеличивается, но вы не едите больше, или килограммы не уходят на диете, это может быть связано с плохой работой щитовидной железы.
Если щитовидки вырабатывает больше гормонов, чем организм может обработать, человек худеет, даже если привычки питания останутся неизменными.
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