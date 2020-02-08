Куркума - лучшие природное средство против ревмтойдного артрита
Ревматоидный артрит - сложная задача для лечения. Многие люди страдают от непрекращающейся боли в суставах, тугоподвижности, ограничивающей диапазон движений. Лекарства не решают проблему в достаточной мере, вызывают неприятные побочные эффекты. Куркумин, активное вещество из куркумы, отличное природное средство, облегчающее состояние при ревматоидном артрите.
Причина, по которой куркума используется в лечении стольких болезней, заключается в ее противовоспалительных свойствах, а воспаление лежит в основе ревматоидного артрита. Это аутоимунное заболевание, то есть иммунная система организма по ошибке атакует собственную здоровую ткань суставов, что приводит к воспалению, которое повреждает их.
Исследование ревматоидного артритаСистематический обзор, проведенный в 2016 году, показал, что употребление 1000 мг куркумина, активного соединения куркумы, в течение 8-12 недель уменьшает боль и воспаление, связанные с ревматоидным артритом.
Другое исследование с участием 36 пациентов с ревматоидным артритом, которые принимали биодоступный тип куркумы в течение 90 дней, обнаружило, что соединение привело к значительному воспаления и боли по сравнению с группой плацебо.
Биодостумность куркумыВажно отметить, что куркума обладает низкой биодоступностью. Это означает, что она плохо усваивается и не используется организмом. Исправить положение можно, смешав ее вместе с небольшим количеством черного перца, который содержит соединение, известное как пиперин - оно повышает усвоение куркумина организмом.
Если вы принимаете добавки с куркумой против ревматоидного артрита, то выбирайте с пометкой, где говорится о высокой биодоступности.
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