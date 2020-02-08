Как увеличить сжигание жира: 4 совета профессора спортивной медицины

Тренировка на выносливость

"Пульс должен быть около 180 ударов минус возраст. Полчаса упражнений - езда на велосипеде, бег или плавание. Я не рекомендую увеличивать интенсивность нагрузки, но занимайтесь дольше. Любой, кто бежал полчаса, может попробовать себя в 45-минутном занятии".

Силовые тренировки

«Чтобы тело сжигало жир даже в состоянии покоя, важны большие мышцы - тренируйтесь с весом».

Диета для хорошего жирового обмена

"Утром вы должны сначала поддержать тело энергией. Питательные вещества лучше употреблять в полдень. Богатая белками прием пищи вечером. Это может означать: овсяная каша по утрам, жареные овощи или салат в полдень, курица или творог вечером".

Чай

"Подходит черный, зеленый и белый чай», - говорит профессор спортивной медицины. - Все, что стимулирует обмен веществ, оказывает положительное влияние. К ним относятся, например, имбирный или чай с женьшенем. Добавляйте в еду перец чили, другие пряности".