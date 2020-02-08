Нехватка калия сбивает циркадные ритмы в организме ("биологические часы")
Точно так же как приливы и отливы в природе, тело следует внутренним часам, чтобы поддерживать надлежащий баланс, ясность ума и хорошее здоровье. Эти часы называют циркадным ритмом - биологическим механизмом, который контролирует ваш цикл сна-бодрствования. Согласно исследованию в Nature Communications, калий является ключом к регулированию циркадных ритмов в эритроцитах человека.
Калий
"Калий является одним из семи основных макронутриентов жизненно важных для здоровья. Он считается электролитом, который проводит электрические импульсы по всему телу. Калий участвует в важных функциях организма, включая регуляцию кровяного давления, пищеварения, сердечного ритма, баланс рН тела и нервных импульсов", - пишет издание Food News.Изменяя уровни калия в клетках при помощи химических веществ, исследователи "включали" и "выключали" естественные "биологические часы". Более низкие уровни увеличивали воспринимаемый клеткой «дневной» период.
«Это захватывающее открытие дает нам уникальную возможность понять физиологию мембран эритроцитов - где транспорт ионов, по-видимому, имеет особое значение. Изучение циркадных ритмов в эритроцитах поможет понять, почему сердечные приступы чаще происходят утром. Мы будем углубляться в это в будущих исследованиях», - говорит ведущий исследователь Фатима Лабид.
Достижение баланса калияВывод из исследования заключается в том, что вы должны найти баланс в уровне калия, чтобы поддерживать здоровый циркадный ритм и отрегулировать "биологические часы". Эксперты утверждают, что у здоровых людей адекватное потребление калия составляет около 4700 мг.
Лучшие источники калия: бананы, шпинат, авокадо, курага, лосось.
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