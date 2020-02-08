Нехватка калия сбивает циркадные ритмы в организме ("биологические часы")

Калий

"Калий является одним из семи основных макронутриентов жизненно важных для здоровья. Он считается электролитом, который проводит электрические импульсы по всему телу. Калий участвует в важных функциях организма, включая регуляцию кровяного давления, пищеварения, сердечного ритма, баланс рН тела и нервных импульсов", - пишет издание Food News.

«Это захватывающее открытие дает нам уникальную возможность понять физиологию мембран эритроцитов - где транспорт ионов, по-видимому, имеет особое значение. Изучение циркадных ритмов в эритроцитах поможет понять, почему сердечные приступы чаще происходят утром. Мы будем углубляться в это в будущих исследованиях», - говорит ведущий исследователь Фатима Лабид.

Достижение баланса калия