Диетолог рассказал, как своевременно определить жировую болезнь печени
Испанский диетолог Айтор Санчес рассказал о болезни печени, при которой ткань органа перерождается в жировую. Как своевременно определить патологию? Ответ специалиста опубликован изданием La Vanguardia.
Жировая болезнь печени опасна последствиями - развитием фиброза и цирроза. Но при своевременном обнаружении и лечении все поправимо, отмечают медики.
Рассказывая о том, как определить опасное для жизни нарушение, диетолог заметил: «Обратиться к специалистам за обследованием следует, если человек часто страдает от вздутия живота».
Специалист добавил, что существуют факторы, повышающие риск возникновения жировой болезни печени, - это большой излишек веса, сахарный диабет, высокий холестерин.
Чтобы защитить себя от развития жировой болезни печени, диетологи посоветовал соблюдать умеренные физические нагрузки, контролировать вес, соблюдать умеренность в еде, употреблять полезные растительные масла, ограничивать сахар и алкоголь в рационе. Прежде всего, рекомендации касаются мужчин – вероятность ожирения печени у них в два раза более высокая, чем у женщин.
Ранее портал MedikForum.ru писал о пяти натуральных средствах, борющихся с накоплением жира в печени.
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