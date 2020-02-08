Диетолог рассказал, как своевременно определить жировую болезнь печени

Рассказывая о том, как определить опасное для жизни нарушение, диетолог заметил: «Обратиться к специалистам за обследованием следует, если человек часто страдает от вздутия живота».

Жировая болезнь печени опасна последствиями - развитием фиброза и цирроза. Но при своевременном обнаружении и лечении все поправимо, отмечают медики.Специалист добавил , что существуют факторы, повышающие риск возникновения жировой болезни печени, - это большой излишек веса, сахарный диабет, высокий холестерин.Чтобы защитить себя от развития жировой болезни печени, диетологи посоветовал соблюдать умеренные физические нагрузки, контролировать вес, соблюдать умеренность в еде, употреблять полезные растительные масла, ограничивать сахар и алкоголь в рационе. Прежде всего, рекомендации касаются мужчин – вероятность ожирения печени у них в два раза более высокая, чем у женщин.Ранее портал MedikForum.ru писал о пяти натуральных средствах , борющихся с накоплением жира в печени.