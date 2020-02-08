Узкие джинсы скинни вызывают целлюлит - исследование
У многих женщин узкие джинсы скинни висят в шкафу в качестве основного элемента гардероба. Однако, как показывают исследования, ношение скинни может способствовать развитию целлюлита.
Если джинсы скинни фаворит, вы не должны носить их изо дня в день. Как показывает медицинское заключение, ношение узких джинсов способствует развитию целлюлита.
Исследование, опубликованное в «Журнале неврологии, нейрохирургии и психиатрии», установило, что частые приседания в узких джинсах могут повредить нервную систему и мышечные волокна на ступнях. Нарушения кровообращения, в свою очередь, способствуют образованию целлюлита.
Клинический случайВрачи ссылаются на конкретный случай: 35-летняя женщина была госпитализирована после переезда. Её ноги и лодыжки опухли. Этот отек вызвал онемение в ногах, из-за чего пациентка не могла ходить. Когда она прибыла в отделение неотложной помощи, ее джинсы скинни были настолько тесными, что их пришлось разрезать.
Доктора пришли к выводу, что узкие джинсы вызвали синдром сжатия мышц. Это означает, что кровообращение в ногах и нервах больше не функционировало нормальным образом, что вызывает отек.
Ограниченное кровообращение способствует целлюлитуЕсли кровообращение часто ограничивается ношением джинсов скинни, это способствует развитию целлюлита. Ни кислород, ни необходимые питательные вещества не могут быть доставлены в нужные места. В результате образуется "апельсиновая корка" или целлюлит.
Ношение слишком узких джинсов скинни может иметь серьезные последствия для здоровья - возникает высокий риск варикозного расширение вен из-за сжатия.
К счастью, этих нежелательных последствий можно легко избежать, не покупая слишком узкие джинсы скинни.
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