Как предотвратить инсульт - прваильная диета для сосудов
Диета играет огромную роль в рисках инсульта. Фактически, следование определенному рациону питания обеспечит защиту от инсульта. Почему? Инсульт происходит, когда кровоток блокируется в части мозга. Все, что мы можем сделать, для предотвращения накопление бляшек в сосудах, помогает поддерживать здоровый кровоток. Вот как адаптировать диету к профилактике инсульта.
Больше клетчаткиСоблюдение диеты с высоким содержанием клетчатки помогает предотвратить инсульт из-за роли в снижении уровня холестерина и поддержании здорового веса. Большинству не хватает клетчатки: рекомендации ВОЗ - 25-30 граммов клетчатки, на деле люди едят редко больше 15 грамм.
Не забывайте про свежие овощиУпотребление в пищу большего количества овощей также снизит риск сердечно-сосудистых заболеваний. Исследования показывают, что лучшими для добавления в диету против инсульта являются листовые овощи и капуста (белокочанная, брокколи, брюссельская и т.д.).
Здоровые источники белкаМногие в своей диете полагаются на мясо в качестве основного источника белка, но это рискованно. Оно содержит много насыщенных жиров, повышающих уровень холестерина. Если вы едите мясо, положитесь на постные виды - рыбу рыбу, курицу, индейку. Хорошие растительные источники - орехи, тофу, чечевица.
Мощный калийКалий - один из важнейших минералов в борьбе с инсультом. Он работает, расслабляя кровеносные сосуды, снижая кровяное давление и выводя натрий из организма.
Мы едим намного больше натрия, чем необходимо, в то время как только 2% достигают рекомендуемой ежедневной нормы калия.
Лучшие источники калия: бананы, фасоль, рыба, шпинат, зелень, картофель.
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