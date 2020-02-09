Амарант: полезные свойства нового "суперпродукта"
Удивительные полезные свойства крупы амаранта: в ней гораздо больше железа, кальция, белка, марганца, клетчатки и других фитонутриентов, чем в других. Амарант является одним из самых богатых белком растений, конкурирует с продуктами животного происхождения. Полезные свойства "суперпродукта" - профилактика рака, болезней сердца и гипертонии.
Содержание питательных веществ и их полезные свойстваВ нем действительно высокое содержание белка: в одной чашке 28,1 г белка по сравнению с 26,3 г в овсе и 13,1 г в рисе.
Амарант является отличным источником лизина, важной аминокислоты. Он также содержит первичные белки, называемые альбумином и глобулинами: по сравнению с проламинами в пшенице, они хорошо растворимы и лучше усваиваются.
Сравнение с рисом: чашка сырого амаранта содержит 15 миллиграммов железа, белый рис - только 1,5 миллиграмма, амарант - 18 миллиграммов клетчатки, белый рис - 2,4 грамма.
"Суперпродукт" содержит от 6 до 10% жиров, преимущественно ненасыщенных - 77% ненасыщенных жирных кислот, включая линолевую кислоту, необходимую для здорового питания. Это единственное зерно с документированным содержанием витамина С.
Исследование полезных свойств амарантаИсследование показало, что в его семенах есть не только важные питательные компоненты, но и рутин, никотифлорин, пептиды, способные снизить гипертонию.
Ученые предложили провести дальнейшее исследование функции полезных для здоровья пептидов в амаранте, в частности, лунасине - он имеет преимущество в профилактике рака, а также в снижении частоты возникновения хронических заболеваний, таких как воспаление, диабет, болезни сердца.
Результаты испытаний подтвердили, что масло амаранта является функциональным продуктом питания для профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.
Медикфорум писал о природных средствах против язвы желудка.
Оставить комментарий