Аллергия на алкоголь - у вас ее точно нет?

Аллергия на алкоголь - виноват гистамин

"Это не классическая аллергия, а нетерпимость, - объясняет доктор Томас Фукс, из Университетского медицинского центра Геттингена и вице-президент Медицинской ассоциации немецких аллергологов. - Поэтому врачи говорят о псевдоаллергии".

Алкоголь усиливает аллергию

"Некоторые люди реагируют на сульфиты, встречающиеся в виде антиоксидантов в белом и красном вине. Еще вещество, способное вызвать аллергию - хмель в пиве. Алкоголь усидит аллергию от пищи - если вы плохо переносите орехи, то скорее среагируете на потребление алкоголя" - пишет издание GQ.