Аллергия на алкоголь - у вас ее точно нет?
Есть люди, чувствующие себя крайне плохо после употребления алкоголя - это не похмелье. Бывает аллергия на алкоголь, то есть непереносимость веществ, содержащихся в некоторых видах алкогольных напитков - вино и пиво считаются самыми аллергенными.
Аллергия на алкоголь - виноват гистаминВ красном вине много гистамина, тело человека производит его как вещество-посредник. Если возникают проблемы с расщеплением гистамина - появляются такие симптомы, как заложенность носа, она добавляется к состоянию похмелья. Больные переносят определенное количество гистаминсодержащих продуктов, но при превышении предела, появляются признаки аллергии - головная боль, несварение желудка, насморк, першение в горле и т.д.
"Это не классическая аллергия, а нетерпимость, - объясняет доктор Томас Фукс, из Университетского медицинского центра Геттингена и вице-президент Медицинской ассоциации немецких аллергологов. - Поэтому врачи говорят о псевдоаллергии".
Алкоголь усиливает аллергиюСуществует нарушение определенного фермента (DAO), расщепляющего гистамин. Вы можете обратится к врачу, принимать фермент, он доступен в аптеках, но не каждый получает пользу от потребления. Сегодня выпускают вино без гистамина или с низким содержанием гистамина - лучше переносится теми, у кого аллергия на алкоголь.
"Некоторые люди реагируют на сульфиты, встречающиеся в виде антиоксидантов в белом и красном вине. Еще вещество, способное вызвать аллергию - хмель в пиве. Алкоголь усидит аллергию от пищи - если вы плохо переносите орехи, то скорее среагируете на потребление алкоголя" - пишет издание GQ.
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