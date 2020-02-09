Боль в желудке может быть симптомом рака печени

болезни печени

Периодическая боль в верхней части живота или желудка – серьезный повод обратиться к врачам за обследованием. Такая боль может быть симптомом рака печени, сообщает издание Express.

По словам экспертов, симптомы рака печени часто расплывчаты и не появляются до тех пор, пока опухоль не начинает прогрессировать.

«Важно распознавать любые признаки заболевания, чтобы увеличить шансы человека на выживание. Некоторые предупреждающие сигналы рака печени могут исходить из желудка», - предупредили специалисты.

Они поясняют: печень находится в верхней правой части живота, под диафрагмой и над желудком, - поэтому симптомы ее патологического состояния могут проявляться в этой области тела.

«Боль от рака печени обычно фокусируется в верхней правой части брюшной полости, возле правого лопатки. Иногда может распространяться в спине, а также ощущаться в нижней правой части грудной клетки», - дополнили медики.

Клиника Майо, в свою очередь, перечисляет другие возможные симптомы рака печени:
  • снижение веса, не связанное с попытками худеть;
  • потеря аппетита;
  • тошнота;
  • чувство сытости после небольшого количества еды;
  • общая слабость, усталость;
  • отек живота;
  • желтизна кожи и глазных белков;
  • зуд;
  • очень светлый кал.
Основным фактором развития рака печени является цирроз, запускающий рубцевание ткани органа. Его вызывает чрезмерное употребление алкоголя длительный период времени, инфицирование гепатитом В или С.

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Боль в желудке может быть симптомом рака печени