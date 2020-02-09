Боль в желудке может быть симптомом рака печени

«Важно распознавать любые признаки заболевания, чтобы увеличить шансы человека на выживание. Некоторые предупреждающие сигналы рака печени могут исходить из желудка», - предупредили специалисты.

«Боль от рака печени обычно фокусируется в верхней правой части брюшной полости, возле правого лопатки. Иногда может распространяться в спине, а также ощущаться в нижней правой части грудной клетки», - дополнили медики.

снижение веса, не связанное с попытками худеть;

потеря аппетита;

тошнота;

чувство сытости после небольшого количества еды;

общая слабость, усталость;

отек живота;

желтизна кожи и глазных белков;

зуд;

очень светлый кал.