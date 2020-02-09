Боль в желудке может быть симптомом рака печени
Периодическая боль в верхней части живота или желудка – серьезный повод обратиться к врачам за обследованием. Такая боль может быть симптомом рака печени, сообщает издание Express.
По словам экспертов, симптомы рака печени часто расплывчаты и не появляются до тех пор, пока опухоль не начинает прогрессировать.
«Важно распознавать любые признаки заболевания, чтобы увеличить шансы человека на выживание. Некоторые предупреждающие сигналы рака печени могут исходить из желудка», - предупредили специалисты.
Они поясняют: печень находится в верхней правой части живота, под диафрагмой и над желудком, - поэтому симптомы ее патологического состояния могут проявляться в этой области тела.
«Боль от рака печени обычно фокусируется в верхней правой части брюшной полости, возле правого лопатки. Иногда может распространяться в спине, а также ощущаться в нижней правой части грудной клетки», - дополнили медики.
Клиника Майо, в свою очередь, перечисляет другие возможные симптомы рака печени:
- снижение веса, не связанное с попытками худеть;
- потеря аппетита;
- тошнота;
- чувство сытости после небольшого количества еды;
- общая слабость, усталость;
- отек живота;
- желтизна кожи и глазных белков;
- зуд;
- очень светлый кал.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как своевременно определить жировую болезнь печени.
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