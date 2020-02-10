Ибупрофен вызывает бесплодие и эректильную дисфункцию - исследование
Ибупрофен устраняют головную боль и облегчают состояние, но долгосрочные последствия для тела и здоровья могут быть смертельными. Побочные эффекты по-разному в зависимости от пола. У мужчин обезболивающее вызывает эректильную дисфункцию и бесплодие.
Либидо и бесплодиеМеждународная группа ученых опубликовала исследование в журнале «Известия Национальной академии наук», в котором ибупрофен рассматривается как убийца либидо. При приеме в высоких дозах длительное время препарат может привести к бесплодию и эректильной дисфункции у мужчин.
Обезболивающее изменяет выработку гормонов в мужских половых железах, оказывает негативное влияние на тестостерон.
«Беспокойство вызывает фертильность мужчин, которые принимают препарат в течение длительного периода времени», - сказал Дэвид Мобьерг Кристенсен из Копенгагенского университета.
Остановка сердцаЛюбой, кто превышает максимально рекомендуемое количество в три таблетки в день, наносит вред сердечно-сосудистой системе. Как объяснили исследователи в «European Heart Journal», ибупрофен увеличивает вероятность остановки сердца на 31%, а в сочетании с диклофенаком - на 50%. Ни при каких обстоятельствах нельзя принимать более 1200 мг ибупрофена в день.
Согласно данным британского «Экспресса», особенно страдающие артритом, которые принимают ибупрофен для облегчения боли, подвержены повышенному риску гипертонии, сердечных заболеваний и инсульта.
Ибупрофен вызывает нарушение функции почекУченые из Стэнфордского университета в Калифорнии определили, что ибупрофен и другие нестероидные противовоспалительные препараты могут нарушать функцию почек при регулярном приеме - не только у пожилых людей.
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