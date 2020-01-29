Немецкие врачи предупреждают: ибупрофен способен серьезно вредить организму

«В Германии каждый год увеличивается количество смертельных случаев из-за внутреннего кровотечения, связанного с употреблением обезболивающих. Неправильный прием ибупрофена способен привести к желудочному и кишечному кровотечению, повреждению почек», - предупредил Свен Готшлинг.

«Если боль сохраняется в течение более длительного периода времени, следует избегать ибупрофена и обратиться к врачу для выяснения причин и поиска альтернативного средства с менее опасными побочными эффектами», - поделился рекомендацией доктор Готшлинг.