Немецкие врачи предупреждают: ибупрофен способен серьезно вредить организму
Ибупрофен является популярным болеутоляющим, но немецкие врачи призывают пересмотреть его применение. Они предупреждают: вред препарата для организма может быть очень серьезным, вплоть до смерти от внутренних кровотечений.
Очень многие люди используют ибупрофен, однако лишь немногие обеспокоены вредными побочными эффектами, которые имеют его таблетки, - об этом заявил старший врач Центра паллиативной медицины и детской болевой терапии при больнице Саарского университета Свен Готшлинг. Медик считает, что лекарство не должно быть в свободном доступе, поскольку его самовольный прием увеличивает риски серьезных нарушений в организме.
«В Германии каждый год увеличивается количество смертельных случаев из-за внутреннего кровотечения, связанного с употреблением обезболивающих. Неправильный прием ибупрофена способен привести к желудочному и кишечному кровотечению, повреждению почек», - предупредил Свен Готшлинг.
Чтобы избежать вредных побочных эффектов ибупрофена, эксперт советует никогда не принимать средство дольше трех дней. Употребление лекарства в течение семи дней подряд оправданно только при острых спортивных травмах или сильных головных болях от напряжения.
«Если боль сохраняется в течение более длительного периода времени, следует избегать ибупрофена и обратиться к врачу для выяснения причин и поиска альтернативного средства с менее опасными побочными эффектами», - поделился рекомендацией доктор Готшлинг.
Особенно уязвимы к действию медикамента мужчины. Согласно данным, опубликованным в журнале «Известия Национальной академии наук», мужчины, которые регулярно принимают ибупрофена, подвергаются риску импотенции и депрессии – у них обезболивающее способно вызывать изменения гормонального баланса.
В ходе испытаний несколько десятков мужчин в возрасте от 18 до 35 лет были поделены на две группы: одной давали плацебо, а другой - до 600 мг ибупрофена в день. В «лекарственной» группе в итоге было зафиксировано сильное изменение гормонального баланса в организме уже через две недели.
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