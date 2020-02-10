Возраст менопаузы определить затруднительно
Можно ли точно определить возраст менопаузы или нет? У более чем 30% женщин 50 лет организм не позволяет получить ответ на этот вопрос, как показало исследование.
Ученые Университета Гетеборга доказали, что возраст менопаузы можно определить не всегда. Причиной являются внутриматочные гормональные девайсы и контрацептивы. Ранее другая группа ученых опубликовала в журнале Menopause исследование, показавшее, что возраст менопаузы начал расти. Шведские ученые решили выяснить, так ли это, и ответить на вопрос о причинах данного явления. В период с 1903 по 1930-е у рожденных в каждое следующее десятилетие женщин менопауза наступала на год позднее.
Объяснялось это теми же причинами, что и более ранний пубертатный период - улучшения в питании и здоровье, материнский уход. Статистическая значительность увеличения возраста менопаузы не могла объясняться использованием гормонов, курением, материальным положением, индексом массы тела, количеством детей, возрастом или началом пубертата.
Теперь ученые выяснили, что у значительного количества 50-летних женщин нельзя установить возраст менопаузы. Определять его только по прекращению менструаций сложно, так как женщины принимали гормональные контрацептивы, а многие прошли через операции на матке, пишет Menopause. Характерные симптомы вроде приливов и ночной потливости тоже часто отсутствовали. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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