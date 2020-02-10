Крупным младенцам грозит ожирение
Младенцев с большим весом при рождении принято именовать богатырями и считать символом здоровья. Исследование показало, что эти дети чаще сталкиваются с ожирением.
Ученые из Университета Окленда в Новой Зеландии вместе с коллегами из Liggins Institute и Университета Уппсала в Швеции выяснили, что тяжелые при рождении младенцы к 25 годам весят на 4 кг, в среднем, больше, чем их ровесники, рожденные с нормальным весом. У них также на 50% чаще отмечается ожирение. Эта связь прослеживается вне зависимости от показателей роста младенца при рождении и других пропорций его тела. Выводы сделаны на основе анализа информации по более чем 200 000 шведским мамам. Данные по их младенцам попали в специальную базу.
Средний возраст беременности у них составлял 26 лет. Приблизительно каждая 16-я произвела на свет ребенка, чей вес при рождении превышал аналогичный показатель у 95% других малышей. При этом превышение стандартов роста у младенцев позднее не приводило к повышенному риску ожирения. Выводы исследования говорят о том, что мамам не следует стремиться родить "богатыря", а если он все же появился на свет, то за его рационом и массой тела нужно особенно пристально наблюдать. Об этом пишет New Zealand Doctor.
"Не нужно паниковать после исследования, если вы родили тяжелого, - говорит автор исследования доктор Хосе Дерраик (Josе Derraik). - Даже если у малыша имеется повышенный риск чего-либо, это вовсе не значит, что он обязательно материализуется. Тем более, если мама с папой следят за здоровым питанием, регулярными физическими нагрузками и адекватной продолжительностью сна". (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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