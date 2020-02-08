Определены 10 лучших продуктов для сохранения здоровья мозга
Эти продукты содержат вещества, помогающие сохранить здоровье мозга, защитившись от болезни Альцгеймера и деменции. Специалистами были определены лучшие из них, пишет журнал Goodhouse.
Миндаль. Продукт содержит много кальция, магния и калия – этот комплекс помогает стабилизировать кровяное давление, что важно для укрепления здоровья мозга.
Авокадо. Полон мононенасыщенных жирных кислот и витамина Е, полезных для здоровья мозга.
Грецкие орехи. Один из лучших видов орехов для мозга – их употребление способствует когнитивной активности, улучшает результаты тестов на интеллект. Альфа-линоленовая кислота (ALA), принадлежащая к жирным кислотам омега-3, эффективно улучшает состояние сосудов, питающих центральный орган нервной системы.
Ягоды. Их главная ценность - природные растительные пигменты флавоноиды, обладающие антиоксидантным эффектом. Исследования показывают: флавоноиды помогают людям сохранять с возрастом активную когнитивную деятельность мозга.
Капуста. Крестоцветные овощи, к которым относятся капустные, богаты витамином С, селеном, фолатами, калием, оказывают противовоспалительное действие. Употребление разных видов капусты поддерживает здоровье мозга, защищает от возрастного замедления когнитивных функций. Растительный продукт содержит вещества глюкозинолаты, защищающие от повреждений кровеносные сосуды мозга.
Палтус. Для сохранения здоровья мозга до глубокой старости организм должен получать витамин B12, который можно найти только в продуктах животного происхождения. Палтус – один из самых лучших его источников (20% дневной нормы): дополнительно он насыщен витаминами D и В6.
Фасоль. Бобовые входят в список лучших продуктов, богатых витаминами группы В, крайне важными для поддержания здоровья нервной системы. Известно, что риск развития болезни Альцгеймера повышается из-за роста уровня гомоцистеина в организме. Фолаты, которыми насыщена фасоль, снижают концентрацию опасного для мозга вещества.
Карри. Согласно исследованию, опубликованному в Stem Cell Research & Therapy, люди, съедающие карри раз в месяц, лучше справляются с умственными тестами, чем те, кто никогда его не ест. В Индии, где данный продукт употребляется повсеместно, пожилые люди страдают от болезни Альцгеймера гораздо реже, чем в США.
Ячмень. Изобилует витаминами группы В, а также клетчаткой, - компонентами, которые снижают уровень холестерина и тем самым улучшают здоровье мозга.
Зеленый чай. Многие преимущества зеленого чая обусловлены действием его полифенола EGCG. Недавнее исследование, опубликованное в журнале Phytomedicine, доказывает: зеленый чай играет существенную роль в улучшении памяти, внимания и работы мозга.
Кофе. Оказывает здоровый стимулирующий эффект центральной нервной системы. Любители напитка защищают себя от снижения когнитивных функций.
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