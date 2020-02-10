Кардиолог ответил, помогает ли корвалол при проблемах с сердцем
Многие считают корвалол сердечным препаратом, но помогает ли он при проблемах с сердцем? Ответ на этот вопрос дает на личной страничке в популярной соцсети врач-кардиолог Виталий Зафираки.
Зафираки пояснил: считать корвалол средством, помогающим сердцу, - это ошибка. Он указал на компоненты из состава данного «лекарства»:
- снотворное фенобарбитал,
- этиловый эфир альфа-бромизовалериановой кислоты, один из ингредиентов валерьянки.
- остальные вещества, по словам кардиолога, представляют собой «балласт в виде мятного масла и прочего».
«Какого же лечебного эффекта можно ожидать от фенобарбитала и валерьянки? Только такого, что средство слегка притупит мозг, сделав его чуть менее восприимчивым к стрессу», - констатировал кардиолог.
Резюмируя, врач добавил что использование корвалола допустимо только в стрессовой ситуации, - в том случае, если никакого другого успокоительного в аптечке нет. Он напомнил, что фенобарбитал, присутствующий в корвалоле, является токсичным веществом.
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