Кардиолог ответил, помогает ли корвалол при проблемах с сердцем

снотворное фенобарбитал,

этиловый эфир альфа-бромизовалериановой кислоты, один из ингредиентов валерьянки.

остальные вещества, по словам кардиолога, представляют собой «балласт в виде мятного масла и прочего».

«Какого же лечебного эффекта можно ожидать от фенобарбитала и валерьянки? Только такого, что средство слегка притупит мозг, сделав его чуть менее восприимчивым к стрессу», - констатировал кардиолог.