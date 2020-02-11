Шум в ушах может быть симптомом дефицита важного витамина B12

«Одним из предупреждающих признаков, связанных с дефицитом витамина В12, является шум в ушах – состояние, характеризуемое слуховыми шумами, которые не вызваны внешним источником», - констатируют эксперты.

звонкий,

жужжащий,

свистящий,

гудящий

шипящий,

пульсирующий,

мелодия или пение.

«Вы можете слышать эти звуки в одном или обоих ушах, в голове. Они могут приходить и уходить, или же ощущаться все время», - отмечают специалисты.

«Людям, которым трудно получать достаточное количество витамина B12 в своем рационе, например, вегетарианцам и веганам, может понадобиться пожизненный прием препаратов с этим витамином», - предупредили исследователи.