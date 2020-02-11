Шум в ушах может быть симптомом дефицита важного витамина B12
Дефицит витамина B12 ведет к ухудшению связи между нервами, его последствиями могут быть стойкое ухудшение психического здоровья, паралич. Симптомом дефицита важного витамина может быть шум в ушах, сообщает издание Express.
По словам ученых, получение достаточного количества витамина B12 чрезвычайно важно для нормального кроветворения и неврологических процессов. Его дефицит способствует дегенерации спинного и головного мозга, а также периферических нервов, провоцирует развитие анемии, неврологических симптомов. Витамин В12 помогает сохранять здоровье нервов и клеток крови, а также способствует выработке ДНК, генетического материала во всех клетках. Хронический недостаток этого вещества резко ослабляет иммунитет.
«Одним из предупреждающих признаков, связанных с дефицитом витамина В12, является шум в ушах – состояние, характеризуемое слуховыми шумами, которые не вызваны внешним источником», - констатируют эксперты.
Медики поясняют, что шум в ушах может ощущаться человеком как:
- звонкий,
- жужжащий,
- свистящий,
- гудящий
- шипящий,
- пульсирующий,
- мелодия или пение.
«Вы можете слышать эти звуки в одном или обоих ушах, в голове. Они могут приходить и уходить, или же ощущаться все время», - отмечают специалисты.
Они объяснили возникновение данного симптома. Витамин B12 необходим организму для производства миелина, защитной и изоляционной оболочки, окружающей нервы. При его недостатке оболочка истончается, приводя к ухудшению связи между нервами, и это может содействовать появлению шума в ушах.
Восполнить нехватку важного витамина помогают продукты питания: мясо, семга и треска, разнообразная «молочка», яйца.
«Людям, которым трудно получать достаточное количество витамина B12 в своем рационе, например, вегетарианцам и веганам, может понадобиться пожизненный прием препаратов с этим витамином», - предупредили исследователи.
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