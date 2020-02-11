Сегодня ВИЧ-инфекция – это не приговор

В Туапсе Краснодарского края появилось новое высокоточное диагностическое оборудование.Своевременная диагностика и лечение позволяют инфицированному человеку жить нормальной жизнью, создавать семью, трудиться и отдыхать по своим интересам, быть счастливым.Современное лабораторное оборудование для иммуноферментного анализа Infinite F50 для выявления ВИЧ-инфекции и других инфекционных заболеваний приобрел Центр профилактики СПИД №2 города Туапсе за счёт средств бюджета Краснодарского края.Использование этого оборудования позволит улучшить качество и доступность лабораторной диагностики, позволит на ранних стадиях диагностировать заболевания, своевременно назначить терапию.Центр профилактики СПИД №2 приглашает предприятия и организации Туапсе и Туапсинского района принять участие в программе профилактики ВИЧ/СПИД–ДКТн@РАБОТЕ (добровольное консультирование и тестирование).ВИЧ – это сокращенное название вируса иммунодефицита человека, т.е. вируса, поражающего иммунную систему. ВИЧ живет и размножается только в организме человека.При заражении ВИЧ большинство людей не испытывают никаких ощущений. Иногда спустя несколько недель после заражения развивается состояние, похожее на грипп (повышение температуры, появление высыпаний на коже, увеличение лимфатических узлов, понос). На протяжении долгих лет после инфицирования человека может чувствовать себя здоровым. Этот период называется скрытой (латентной) стадией заболевания. Однако неверно думать, что в это время в организме ничего не происходит. Когда какой-либо возбудитель болезни, в том числе ВИЧ, проникает в организм, иммунная система формирует иммунный ответ. Она пытается обезвредить болезнетворный возбудитель и уничтожить его. Для этого иммунная система вырабатывает антитела. Антитела связывают возбудитель болезни и помогают уничтожить его. Кроме того, специальные белые клетки крови (лимфоциты) также начинают борьбу с болезнетворным агентом. К сожалению, при борьбе с ВИЧ всего этого недостаточно – иммунная система не может обезвредить ВИЧ, а ВИЧ в свою очередь, постепенно разрушает иммунную систему.То, что человек заразился вирусом, т.е. стал ВИЧ-инфицированным, еще не означает, что у него СПИД. До того, как разовьется СПИД, обычно проходит много времени (в среднем 10-12 лет).