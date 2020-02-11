Ваш уровень сахара в крови слишком высокий? 5 признаков, говорящих об этом
Слишком высокий уровень сахара в крови может быть признаком предиабета или диабета, негативно влияющих на все здоровье в целом. Существуют признаки, говорящие об этом опасном нарушении организма.
«Эти проявления могут быть первыми признаками высокого уровня сахара в крови и должны заставлять вас обращать внимание», - приводится экспертное мнение на портале Freundin.de.
Вам часто хочется пить и пользоваться туалетом. Когда уровень сахара становится слишком высоким, организм включает механизмы, позволяющие его сбалансировать. Для уменьшения концентрации глюкозы тело включает режим учащенного мочеиспускания, ходить в туалет человек начинает даже ночью. Потеря жидкости способствует обезвоживанию организма, что делает интенсивным чувство жажды.
Периодически ощущается усталость. Частые эпизоды упадка тонуса, слабости также могут быть признаками, говорящими о слишком высоком уровне сахара. В таком случае кровь становится гуще, ее течение замедляется - кровотоку требуется больше времени на снабжение органов. Клетки не получают необходимых питательных веществ достаточно быстро, и их нехватка провоцирует ощущение усталости. Дополнительно изнурять человека могут ночные походы в туалет, лишающие полноценного сна.
Ваши глаза страдают. Эффект расплывчатого зрения, возникающие при чтении затруднения тоже могут быть признаком повышенного уровня сахара в крови. Врачи в этом случае говорят о диабетической ретинопатии.
Болят конечности. Слишком высокий сахар способствует повреждению тонких нервных волокон, отвечающих за температурную и болевую чувствительность. В ногах могут возникать боли (также возможны покалывание, зябкость, чувство жара), которые могут быть колющими, жгущими, острыми. При дальнейшем развитии процесса – тупыми, мучительными. Особенностью являются ночные боли.
Также неприятные ощущения могут возникать в руках, пальцах.
Ваша память ухудшается. Исследование специалистов из, Берлинской университетской больницы Charit? показало: уровень сахара в крови влияет на качество памяти. Люди с избыточным содержанием глюкозы демонстрируют худшие результаты когнитивных тестов и в большей мере оказываются подверженными болезни Альцгеймера.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что специалистами были названы предупреждающие знаки сердечной недостаточности.
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