Эффективный материал для масок против вирусов изобрели в Новосибирске

"Это синтетический нетканый материал из очень тонких полипропиленовых микроволокон, имеющих диаметр порядка одного микрона. Обычно он пропитывается водоотталкивающей смесью. Мы же обрабатываем мельтблаун ионами серебра", - рассказал ученый.

"По заказу нашего партнера, новосибирской компании «Биоком», были проведены исследования эффективности полученного противовирусного материала в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». Результаты показали, что живые микроорганизмы через такие маски не проходят. Материал был проверен на вирусе гриппа А и на двух типах бактерий — стафилококке и E. coli», — пояснил главный научный сотрудник ИХТТМ СО РАН академик Николай Ляхов.

"Я нахожусь в плотном контакте с нашими партнерами из Китая. Если они запросят у нас этот материал для испытаний, мы однозначно его изготовим и вышлем, хотя непонятно, как это быстро сделать в условиях транспортной блокады Китая. Дорог каждый день. Учитывая актуальность проблемы коронавируса, в том числе для России, это не может оставаться всего лишь инициативой нашего института. Если есть шанс блокировать распространение нового вируса, надо им воспользоваться, не дожидаясь всесторонних проверок. Нужны оперативные решения Роспотребнадзора, Минздрава, которые позволят быстро перейти к созданию масштабного производства новых медицинских масок", — заявил Николай Ляхов.