Списки детей с ограничениями в питании обновят в Новосибирской области

"Мы актуализируем все регистры, у нас есть хороший регистр по сахарному диабету. Обновим информацию по другим заболеваниям и будем располагать точными данными для организации питания. Пока мы считаем до 15 марта, можно параллельно двигаться в решении других вопросов", - заявил на заседании чиновник.

В Новосибирской области актуализируют списки детей, у которых из-за каких-либо заболеваний присутствуют ограничения в питании. Как рассказали в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, это будет сделано уже до 15 марта.В регистр попадут дошкольники и школьники, страдающие сахарным диабетом, целиакией, фенилкетонурией, муковисцидозом и пищевой аллергией.Это решение было принято во время заседания общественного совета при министерстве здравоохранения Новосибирской области. Оно было посвящено организации питания детей с вышеперечисленными заболеваниями в образовательных учреждениях региона.По мнению заместителя министра здравоохранения области Андрея Лиханова, прежде всего, необходимо понимание, сколько в регионе таких детей, где они живут, в какие школы или детские сады ходят.30 декабря 2019 года главный санитарный врач России Анна Попова подписала рекомендации Роспотребнадзора "Особенности организации питания детей, страдающих сахарным диабетом и иными заболеваниями, сопровождающимися ограничениями в питании".В нынешнем году питание детей по этим рекомендациям будет организовано, помимо Новосибирской, в Омской, Тюменской областях и Татарстане.Ранее МедикФорум рассказал о жителе Новосибирской области, которого прокуратура принудительно положила в больницу.