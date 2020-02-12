Исследование: у пациентов с фибромиалгией схожий кишечный микробиом
Микробиом кишечника вызывает повышенный интерес у ученых, и новое исследование указывает на потенциально важную связь с хронической болью или фибромиалгией.
В исследовании, опубликованым в журнале Pain, авторы смотрели на пациентов, страдающих фибромиалгией. Люди с этим заболеванием испытывают хроническую боль наряду с усталостью и когнитивными нарушениями.
Ученые обнаружили, что страдающие фибромиалгией имеют сходные составы кишечного микробиома, особенно в отношении численности или отсутствия 19 видов бактерий, по сравнению с людьми, у которых нет заболевания. Популяции бактерий, связанных с метаболизмом бутирата: Bacteroidesiformis и Faecalibacterium prausnitzii, были значительно ниже у пациентов с фибромиалгией.
ИсследованиеАвторы выяснили, что некоторые из бактерий у пациентов с фибромиалгией имеют общие черты с пациентами с синдромом хронической усталости, интерстициальным циститом и синдромом раздраженного кишечника.
Ученые сравнили кишечный микробиом 77 пациентов с фибромиалгией с 79 здоровых. Участники контрольной группы жили в одном и том же домашнем хозяйстве, причем некоторые были родителями, братьями и сестрами.
Необходимы дальнейшие исследования, чтобы определить, являются ли эти изменения кишечного микробиома характерной чертой заболевания, действительно ли они играют роль в развитии. Если кишечные бактерии действительно являются маркером заболевания, это может привести к более ранней диагностике и лучшему исходу для пациентов. Сегодня сложно диагностировать фибромиалгию из-за сходства симптомов с признаками других заболеваний.
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