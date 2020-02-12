В Ростовской области прогнозируют вспышку туляремии

Виной всему чрезмерно расплодившиеся в регионе грызуны.Ученые Южного научного центра РАН предупреждают о возможной вспышке туляремии, которую переносят грызуны. Их количество быстро растет в некоторых регионах Ростовской области, пишет издание РИА «Новости» со ссылкой на старшего научного сотрудника ЮНЦ РАН Никиту Панасюка.Численность грызунов, по словам Панасюка, за 2019 год увеличилась на 30%. Особенно быстрый рост популяции исследователи выявили в отдельных районах региона.— Число грызунов увеличилось в Ремонтненском, Орловском и Егорлыкском районах. Лабораторная диагностика выявила у животных следы туляремии. Рост численности грызунов грозит новым всплеском туляремии у людей, — предупреждает общественность ученый.Туляремия — заболевание, которое поражает лимфатические узлы и слизистые и чревато развитием пневмонии и инфекционно-токсического шока. Вспышки туляремии уже случались в Ростовской области раньше. Последняя крупная вспышка этой инфекции, по данным издания, была зарегистрирована в регионе в 1993 году. В 2017 году несколько ростовчан также заразилось туляремией. В 2018 году не заразился никто.Переносчиками заболевания являются не только грызуны, но и кровососущие насекомые — например, клещи и комары. А в группу риска входят жители тех районов, где больше всего увеличилось количество грызунов.