Книга издательства АСТ для антипривывочников отозвана из магазинов благодаря врачам
Книга блогера и антипрививочника Антона Амантонио “Прививать или не прививать? или Ну, подумаешь, укол! Мифы о вакцинации”. Была отозвана издательством АСТ из магазинов. Причина - возмущение российских врачей.
Речь идет втором тираже, первый уже раскупили. Несмотря на критику, издательство АСТ оправдывалось тем, что мнение редакции не совпадает с мнением автора. Однако кампания, начатая врачом-педиатром Федором Катасоновым против книги для антипрививочников, возымела действие - она изъята из магазинов.
“Амантонио — это пример горя от ума. Неглупый человек, поверивший в извращенную картину мира и выискивающий выглядящие научными и правдоподобными доказательства этой картины. Выискивает он их обычно на пабмеде — сборнике всех опубликованных медицинских исследований, достоверных и ошибочных, высококачественных и халтурных, честных и подогнанных. Он берет ту часть научного сырья, которая подтверждает его видение, и игнорирует остальное. Это не научный подход, а дешевая спекуляция”, - говорит педиатр Федор Катасонов.
После того, как к Катасонову присоединились другие врачи, руководство издательства АСТ решило дождаться мнения экспертов, а пока, псевдонаучная литература исчезнет с прилавков. Сама компания назвала данный шаг "беспрецендентным". Сможет ли книга для антипрививочников вернуться в продажу? Теоретически, да. Совет экспертов будет убеждать издательство, объясняя, почему наличие книги в свободной продаже является опасным. Если руководители не согласятся с мнением экспертов, то она появится вновь.
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