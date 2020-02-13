Названы три аспекта сердечного здоровья, которые связаны с питанием

«Здоровье миокарда нарушается в связи с изменением электрических импульсов, которое вызывается воспалением и рубцеванием в мышечной ткани сердца. Патология может возникать из-за других заболеваний, наследственных факторов, а также нездорового образа жизни», - поясняют эксперты.

«Сбалансированное меню с большим количеством свежих, натуральных и растительных продуктов нейтрализует такие факторы риска, как высокое кровяное давление, избыточный вес, диабет. Исследования показали, что тучные люди, терявшие благодаря здоровому питанию 10-15 килограммов веса, испытывали значительно меньше приступов фибрилляции предсердий, чем сохранявшие свои лишние килограммы», - утверждают ученые.

«Питание с большим количеством фастфуда, жира, красного мяса (особенно переработанного), недостатком фруктов и овощей способствует многим сердечным патологиям, включая ИБС. Поврежденные отложениями коронарные артерии теряют гибкость из-за воспалительных реакций, становясь все более узкими. Когда они блокируются сгустками, ткани сердечной мышцы отмирают, и развивается инфаркт», - рассказали эксперты.

«Питание по принципам средиземноморской кухни – важнейший аспект профилактики сердечных заболеваний. Его основными компонентами являются овощи, салаты, цельное зерно, зелень, орехи и фрукты. Мясо употребляется изредка, чаще – рыба», - поделились врачи.