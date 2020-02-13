Названы три аспекта сердечного здоровья, которые связаны с питанием
Особенности питания человека влияют на здоровье в целом и на состояние сердечно-сосудистой системы конкретно. Немецкими специалистами были названы три аспекта сердечной деятельности, которые тесно связаны с повседневным рационом.
Ожирение и фибрилляция предсердий. Данный вид сердечной аритмии (мерцательной) – один самых опасных: он увеличивает риск сердечной недостаточности и внезапной смерти, более трети случаев заканчиваются инсультом.
«Здоровье миокарда нарушается в связи с изменением электрических импульсов, которое вызывается воспалением и рубцеванием в мышечной ткани сердца. Патология может возникать из-за других заболеваний, наследственных факторов, а также нездорового образа жизни», - поясняют эксперты.
По их словам, развитие мерцательной аритмии тесно связано с питанием, способствующим ожирению. В свою очередь, здоровый рацион помогает ее предотвратить.
«Сбалансированное меню с большим количеством свежих, натуральных и растительных продуктов нейтрализует такие факторы риска, как высокое кровяное давление, избыточный вес, диабет. Исследования показали, что тучные люди, терявшие благодаря здоровому питанию 10-15 килограммов веса, испытывали значительно меньше приступов фибрилляции предсердий, чем сохранявшие свои лишние килограммы», - утверждают ученые.
Ишемическая болезнь сердца (ИБС) и повышенный холестерин. Этот аспект сердечных нарушений связан с повреждением коронарной артерии, которая снабжает орган кислородом и питательными веществами. Внутренние стенки артерии покрываются скоплениями холестерина (бляшками), сопутствуя развитию атеросклероза.
«Питание с большим количеством фастфуда, жира, красного мяса (особенно переработанного), недостатком фруктов и овощей способствует многим сердечным патологиям, включая ИБС. Поврежденные отложениями коронарные артерии теряют гибкость из-за воспалительных реакций, становясь все более узкими. Когда они блокируются сгустками, ткани сердечной мышцы отмирают, и развивается инфаркт», - рассказали эксперты.
Средиземноморская кухня и здоровое сердце. Исследования показывают: люди, которые перенесли сердечный приступ, должны придерживаться этого формата питания чтобы снизить риск повторного инфаркта – в этом случае он уменьшается до 50 процентов.
«Питание по принципам средиземноморской кухни – важнейший аспект профилактики сердечных заболеваний. Его основными компонентами являются овощи, салаты, цельное зерно, зелень, орехи и фрукты. Мясо употребляется изредка, чаще – рыба», - поделились врачи.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие нарушения могут скрываться за внезапным сильным сердцебиением.
Оставить комментарий