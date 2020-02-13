Чувствительная к соли гипертония: названы 5 способов контролировать высокое давление
Чувствительная к соли гипертония очень распространена, но высокое давление можно контролировать, внося определенные изменения в образ жизни. Специалисты назвали способы поддерживать хорошее самочувствие при данном нарушении, сообщает журнал Times Now.
Высокое артериальное давление связано почти со всеми смертельными сердечными нарушениями, включая инфаркты и инсульты. Оно может обусловливаться рационом с высоким содержанием соли. Когда человек страдает от чувствительной к соли гипертонии, иммунные клетки в почках выделяют реактивные химические вещества, являющиеся побочным продуктом использования организмом кислорода. В высокой концентрации они разрушают почки и могут приводить к различным заболеваниям, в том числе раку.
Вот 5 названных способов контролировать высокое давление при чувствительной к соли гипертонии и не позволять опасным компонентам скапливаться в организме в избыточном количестве.
Регулярная физическая активность. Физические упражнения увеличивают пульс. На регулярной основе это тренирует сердце, которое становится сильнее и может качать кровь с меньшими усилиями, что позволяет держать кровяное давление под контролем, избегать его роста.
Похудение. Высокий индекс массы тела (ИМТ) увеличивает риск различных заболеваний, включая сердечные. Нужно стремиться поддерживать его в здоровом диапазоне для своего возраста и роста, при необходимости – худеть. Этот способ помогает не только контролировать артериальное давление, но еще снижает вероятность других заболеваний, например, диабета 2 типа, почечных.
«Здоровое питание и большая физическая активность являются самым эффективным способом похудеть - и то, и другое может также сделать сердце более здоровым», - констатируют эксперты.
Сокращение рафинированных углеводов, добавленного сахара. Согласно исследованиям, снижать высокое давление и держать его под контролем эффективно помогает рацион с низким содержанием углеводов, в первую очередь рафинированных (сахар, белая мука).
«Потребление продуктов, не содержащих рафинированных углеводов и сахара, то есть, с белком и клетчаткой, помогает сбросить вес и значительно снижает риск гипертонии», - заявили медики.
Меньше натрия, больше калия. При чувствительной к соли гипертонии крайне важно уменьшать потребление натрия. Для этого диетологи рекомендуют следовать диете DASH, которая сбалансирована по содержанию многих важных компонентов питания (кальций, калий, белки, растительные волокна), ответственных за работу мозга и внутренних органов.
«Потребления калия помогает уменьшить воздействие соли на организм, особенно когда вы чувствительны к ней», - поделились способом врачи.
Здоровый образ жизни. Медитации, снижение стресса, отказ от курения и употребления обработанных пищевых продуктов, правильное питание в целом, по словам специалистов, также помогают сохранять хорошее здоровье и контролировать артериальное давление.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что учеными были названы три аспекта сердечного здоровья, тесно связанные с питанием.
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