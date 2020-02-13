Чувствительная к соли гипертония: названы 5 способов контролировать высокое давление

«Здоровое питание и большая физическая активность являются самым эффективным способом похудеть - и то, и другое может также сделать сердце более здоровым», - констатируют эксперты.

«Потребление продуктов, не содержащих рафинированных углеводов и сахара, то есть, с белком и клетчаткой, помогает сбросить вес и значительно снижает риск гипертонии», - заявили медики.

«Потребления калия помогает уменьшить воздействие соли на организм, особенно когда вы чувствительны к ней», - поделились способом врачи.