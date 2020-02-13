В России отмечен небывалый рост заболевания циррозом
Число больных циррозом на территории РФ и стран бывшего СССР за последние 30 лет выросло почти в два раза. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Главная причина роста – алкогольные циррозы. Их число заметно увеличилось после распада Советского союза. Так, например, в 1990 году в России было зарегистрирована 2,5 миллиона человек с компенсированным циррозом, а в 2017 году – уже четыре.
Всего, по данным экспертов, в РФ и странах бывшего Советского союза проживают 10,6 миллионов человек с этим диагнозом.
Еще у 112 миллионов отмечена начальная стадия заболевания. В России стало вдвое больше людей с запущенной формой цирроза.
Согласно статистике, в 2017 году эта тяжелая болезнь унесла жизни около 1,32 миллиона мужчин и женщин – это 2,4% от общего числа смертей, передает агентство ТАСС.
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