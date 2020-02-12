Ранние облысение и седина у мужчин могут быть предвестниками сердечного приступа

Комментируя результаты, главный автор исследования, доктор Камаль Шарма, сказал: «Возможной причиной может быть процесс биологического старения, который начинается раньше у некоторых людей, и может отражаться на состоянии волос».

Связь между ранними облысением и сединой (до 40 лет) у мужчин была подтверждена работой Европейского общества кардиологов. Исследователи констатируют, что «преждевременная потеря волос и седина являются более существенным маркером повышенного риска сердечно-сосудистых заболеваний у мужчин, чем ожирение».Учеными были проанализированы данные 790 мужчин до 40 лет с диагностированной ишемической болезнью сердца, и показатели 1270 здоровых мужчин того же возраста, составивших контрольную группу. Они обнаружили, что среди мужчин с заболеванием сердца гораздо чаще фиксировались проблемы с волосами.Так, в группе сердечников рано поседевших насчитывалось 50 процентов, тогда как в контрольной – только 30. Что касается облысения, среди мужчин с сердечными заболеваниями ранняя потеря волос затронула также почти половину (49 процентов) участников, а в группе здоровых – 27 процентов.Таким образом, подсчитали специалисты, для мужчин, которые рано седеют и лысеют, риск пострадать от сердечного приступа увеличивается в 5,6 раз, а для мужчин с ожирением – в 4 раза.Примечательно, что корреляция между ранними облысением, сединой и болезнями сердца у мужчин обнаруживалась и в предыдущих исследованиях. Исследование с участием 37 000 человек, проводившееся в Японии, (опубликовано в журнале BMJ), показало: лысеющие в молодом возрасте мужчины на 32% чаще страдают от ишемической болезни сердца. Проект с участием 10 885 человек из Дании установил склонность к сердечным патологиям у мужчин с преждевременной сединой.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что богатые магнием продукты эффективно защищают от инфаркта.