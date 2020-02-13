В Новосибирской области растет число заболевших ОРВИ и гриппом
Все жители региона, у которых диагностирован грипп, не ставили прививки против этого заболевания.
Как рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, в регионе отмечается сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Так, уже зарегистрировано 21738 человек с диагнозом ОРВИ. Случаи заболевания гриппом единичны.
В связи с тем, что ОРВИ и грипп передаются в основном воздушно-капельным путем, по санитарным правилам, если из-за таких диагнозов в детском саду или школе отсутствует более 20 % детей, то руководитель детского учреждения должен издать приказ о приостановке учебного процесса.
Так, в Новосибирской области до 10 и 12 февраля полностью закрывались детские сады в рабочем поселке Мошково и поселке Пушной Черепановского района.
Сейчас закрыты некоторые группы и классы в 67 детсадах и 28 школах Новосибирска, 23 детсадах и 6 школах, находящихся в области.
В пресс-службе областного Роспотребнадзора уточнили, что количество людей, заболевших гриппом и ОРВИ не превышает средний уровень.
Ранее МедикФорум рассказал об отремонтированном в Новосибирске госпитале ветеранов войн.
Оставить комментарий