В Новосибирской области растет число заболевших ОРВИ и гриппом

В Новосибирской области растет число заболевших ОРВИ и гриппом

Все жители региона, у которых диагностирован грипп, не ставили прививки против этого заболевания.

Как рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Новосибирской области, в регионе отмечается сезонный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. Так, уже зарегистрировано 21738 человек с диагнозом ОРВИ. Случаи заболевания гриппом единичны.

В связи с тем, что ОРВИ и грипп передаются в основном воздушно-капельным путем, по санитарным правилам, если из-за таких диагнозов в детском саду или школе отсутствует более 20 % детей, то руководитель детского учреждения должен издать приказ о приостановке учебного процесса.

Так, в Новосибирской области до 10 и 12 февраля полностью закрывались детские сады в рабочем поселке Мошково и поселке Пушной Черепановского района.

Сейчас закрыты некоторые группы и классы в 67 детсадах и 28 школах Новосибирска, 23 детсадах и 6 школах, находящихся в области.

В пресс-службе областного Роспотребнадзора уточнили, что количество людей, заболевших гриппом и ОРВИ  не превышает средний уровень.

Ранее МедикФорум рассказал об отремонтированном в Новосибирске госпитале ветеранов войн.
Яндекс.Новости Читать в Дзен
В Новосибирской области растет число заболевших ОРВИ и гриппом


В Новосибирске отремонтировали госпиталь ветеранов войн № 2