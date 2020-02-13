В Новосибирске отремонтировали госпиталь ветеранов войн № 2
Реконструкция и техническое переоснащение медицинского учреждения поможет серьезно улучшить защиту здоровья ветеранов.
Государственный областной клинический госпиталь ветеранов войн №2 отремонтировали в Новосибирске. Накануне в госпиталь приежал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
По словам главы региона, госпиталь после ремонта и приобретения нового медицинского оборудования может принимать не только ветеранов и тружеников тыла, но и участников современных вооружённых конфликтов.
Как рассказали в пресс-службе правительства Новосибирской области, госпитальный комплекс состоит из трех корпусов разных годов постройки. Первый возвели в 1926 году, второй - в 1966, а третий - в 1976. Именно с этого года в госпитале не было полного капремонта. Сейчас полностью реконструирован самый старый корпус, кроме этого, отремонтирован фасад всего медицинского учреждения. На работы из бюджета Новосибирской области было выделено 65 миллионов рублей.
А благодаря выделенной областным правительством целевой субсидии в 25 миллионов рублей, в госпитале появились аппарат УЗИ экспертного класса, гастровидеоэндоскоп, биохимический и гематологический анализаторы и цифровой флюорограф.
Ранее МедикФорум рассказал о конкурсе на звание лучшего врача Новосибирской области.
Государственный областной клинический госпиталь ветеранов войн №2 отремонтировали в Новосибирске. Накануне в госпиталь приежал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
По словам главы региона, госпиталь после ремонта и приобретения нового медицинского оборудования может принимать не только ветеранов и тружеников тыла, но и участников современных вооружённых конфликтов.
"Более того, если раньше дневной стационар работал до трех часов дня, что было неэффективно и неправильно, то теперь он принимает пациентов с восьми утра до восьми вечера. Поэтому удалось получить эффект не только в плане повышения комфорта оказания медицинской помощи – стало больше возможностей для оказания помощи пациентам. Начало работать новое отделение послеоперационной реабилитации", – отметил Травников.
Как рассказали в пресс-службе правительства Новосибирской области, госпитальный комплекс состоит из трех корпусов разных годов постройки. Первый возвели в 1926 году, второй - в 1966, а третий - в 1976. Именно с этого года в госпитале не было полного капремонта. Сейчас полностью реконструирован самый старый корпус, кроме этого, отремонтирован фасад всего медицинского учреждения. На работы из бюджета Новосибирской области было выделено 65 миллионов рублей.
А благодаря выделенной областным правительством целевой субсидии в 25 миллионов рублей, в госпитале появились аппарат УЗИ экспертного класса, гастровидеоэндоскоп, биохимический и гематологический анализаторы и цифровой флюорограф.
Ранее МедикФорум рассказал о конкурсе на звание лучшего врача Новосибирской области.
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