В Новосибирске отремонтировали госпиталь ветеранов войн № 2

"Более того, если раньше дневной стационар работал до трех часов дня, что было неэффективно и неправильно, то теперь он принимает пациентов с восьми утра до восьми вечера. Поэтому удалось получить эффект не только в плане повышения комфорта оказания медицинской помощи – стало больше возможностей для оказания помощи пациентам. Начало работать новое отделение послеоперационной реабилитации", – отметил Травников.

Государственный областной клинический госпиталь ветеранов войн №2 отремонтировали в Новосибирске. Накануне в госпиталь приежал губернатор Новосибирской области Андрей Травников.По словам главы региона, госпиталь после ремонта и приобретения нового медицинского оборудования может принимать не только ветеранов и тружеников тыла, но и участников современных вооружённых конфликтов.Как рассказали в пресс-службе правительства Новосибирской области, госпитальный комплекс состоит из трех корпусов разных годов постройки. Первый возвели в 1926 году, второй - в 1966, а третий - в 1976. Именно с этого года в госпитале не было полного капремонта. Сейчас полностью реконструирован самый старый корпус, кроме этого, отремонтирован фасад всего медицинского учреждения. На работы из бюджета Новосибирской области было выделено 65 миллионов рублей.А благодаря выделенной областным правительством целевой субсидии в 25 миллионов рублей, в госпитале появились аппарат УЗИ экспертного класса, гастровидеоэндоскоп, биохимический и гематологический анализаторы и цифровой флюорограф.Ранее МедикФорум рассказал о конкурсе на звание лучшего врача Новосибирской области.