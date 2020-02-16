Ожирение печени - большинство не догадываются о диагнозе
Ожирение печени - опасное заболевание, которое увеличивает риск рака печени. Часто оно протекает бессимптомно, что не позволяет начать лечение. Первым признаком проблем с печенью обычно является чувство истощения.
«Усталость - это боль в печени», - говорит профессор доктор мед. Питер Р. Галле, директор 1-й медицинской клиники и поликлиники университетской медицины при университете Йоханнеса Гутенберга в Майнце.Чрезмерное потребление алкоголя, ожирение и необнаруженные вовремя заболевания (диабет и т.д.), влияют на орган. Это приводит к тому, что он начинает накапливать жир. Больные ничего не чувствуют, а печень со временем раздувается и превращается в "жирную".
Когда она достигает определенного размера, пациенты испытывают типичные симптомы, но они не связывают их с печенью. Характерными признаками ожирения печени является усталость, чувство сытости, метеоризм и тошнота. Боли не возникает, но есть ощущение давления в правой верхней части живота.
"Сочетание небольших физических нагрузок и избыточного веса означает, что в органе накапливается больше жира», - говорит Галле. - У некоторых пациентов генетические факторы также вызывают ожирение печени".
В чем опасностьЗаболевание может со временем перерасти в цирроз. Печень твердеет и сжимается одновременно. Она все меньше способна выполнять задачи - фильтровать токсины из крови.
«Зачастую пострадавшим помогает только пересадка печени», - говорит эксперт.
ПитаниеНе существует специальной диеты для этого диагноза. Важен сбалансированный рацион. Больные должны по возможности убрать продукты из белой муки, есть больше цельного зерна, увеличить долю фруктов и овощей.
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