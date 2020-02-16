Ожирение печени - большинство не догадываются о диагнозе

«Усталость - это боль в печени», - говорит профессор доктор мед. Питер Р. Галле, директор 1-й медицинской клиники и поликлиники университетской медицины при университете Йоханнеса Гутенберга в Майнце.

"Сочетание небольших физических нагрузок и избыточного веса означает, что в органе накапливается больше жира», - говорит Галле. - У некоторых пациентов генетические факторы также вызывают ожирение печени".

В чем опасность

«Зачастую пострадавшим помогает только пересадка печени», - говорит эксперт.

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