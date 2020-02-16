Кардиологи назвали причины сердечного приступа в молодом возрасте
Сердечные приступы, долго считавшиеся уделом пожилых, становятся очень распространенными среди людей молодого возраста. Кардиологами названы причины, способствующие данной патологии, об этом информирует журнал Times Now.
Сахарный диабет 2 типа. Специалисты констатируют: сегодня люди в молодом возрасте до 40 лет подвержены самому высокому риску сердечных приступов в истории. Одной из ведущих причин этого эксперты считают рост числа больных сахарным диабетом 2 типа. При диабете повышается уровень липидов в крови (холестерина, триглицеридов), причем жировые компоненты оказываются окисленными, особенно агрессивно повреждают сосуды и провоцируют атеросклероз, способствующий инфарктам, инсультам.
Тучность. Ожирение - еще одна причина роста сердечных приступов среди молодежи. По словам ученых, избыточный вес ведет к тому, что уже в возрасте 25 лет в артериях появляются бляшки и известковые отложения. Вскрытие тел людей, которые неожиданно умирают от сердечного приступа, показывает: во многих случаях на стенках коронарных артерий скапливался жир, хотя сами жертвы этого не замечали.
Нездоровый рацион. Он является причиной лишнего веса, повышенных уровней вредного холестерина и артериального давления в организме.
«Питание молодых людей большей частью состоит из обработанных пищевых продуктов, доставляемой на дом еды, фастфуда. Вся эта пища отличается чрезмерным содержанием сахара, соли, обработанных углеводов, способных значительно повышать риск сердечных приступов», - отметили кардиологи.
Малоподвижность. Сидячий, малоподвижный образ жизни является весомой причиной многих хронических заболеваний, плохого кровообращения, ожирения. Их влияние на сердце разрушительно.
«Физические нагрузки, спорт временно увеличивают частоту пульса, которая затем снижается, что тренирует сердце, делает его более крепким. Отсутствие упражнений лишает человека этого»,- подчеркивают врачи.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что сон один-два раза в неделю эффективно уменьшает вероятность сердечного приступа.
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