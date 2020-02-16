Кардиологи назвали причины сердечного приступа в молодом возрасте

«Питание молодых людей большей частью состоит из обработанных пищевых продуктов, доставляемой на дом еды, фастфуда. Вся эта пища отличается чрезмерным содержанием сахара, соли, обработанных углеводов, способных значительно повышать риск сердечных приступов», - отметили кардиологи.

«Физические нагрузки, спорт временно увеличивают частоту пульса, которая затем снижается, что тренирует сердце, делает его более крепким. Отсутствие упражнений лишает человека этого»,- подчеркивают врачи.